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Акцио, пёс! Собаку обучили выполнять заклинания из «Гарри Поттера»

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  • 10 января 2019, 17:05
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Американка Анна Брисбин (Anna Brisbin) называет себя видеоблогером и настоящей фанаткой саги о Гарри Поттере. А так как девушка ещё и хозяйка маленькой собачки с волшебной кличкой Римус (Remus), то она решила объединить все свои увлечения и обучила своего пса волшебным заклинаниям.

Так, Римус умеет притворяться мёртвым, услышав «Авада Кедавра», «летать» по команде «Вингардиум Левиоса», приносить мяч, заслышав заклинание «Акцио», включать свет при слове «Люмос» и выключать его, когда хозяйка скажет «Нокс».

Забавное видео посмотрели почти 400 тысяч человек в соцсетях. Пользователи по достоинству оценили дрессировку собаки и у хорошего мальчика уже больше 42 тысяч подписчиков в Instagram.

Ранее «Ридус» рассказывал о собаке-барабанщице, которая оказалась гораздо умнее многих людей. Кажется, что этот одарённый пёс умеет вообще всё: играть на музыкальных инструментах, танцевать, заниматься йогой, пылесосить, кататься на самокате и скейтборде, оказывать первую помощь и выполнять гораздо больше команд, чем «сидеть», «лежать» и «дай лапу».

Также мы писали о собаке породы сиба-ину, которая научилась рисовать картины и уже заработала 5000 долларов. Так-то.

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