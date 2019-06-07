Собака научилась играть в Дженгу, и она вас обыграет

В соцсетях стало вирусным видео с собакой, которая играет в Дженгу с человеком. Смысл этой игры в том, что каждый участник должен по очереди вытаскивать деревянные палочки из башни так аккуратно, чтобы она не развалилась. Одарённый пёс оказался австралийской овчаркой по кличке Секрет (Secret), о которой «Ридус» уже писал. Кажется, что эта талантливая собака умеет умеет вообще всё: играть на музыкальных инструментах, танцевать, заниматься йогой, рисовать, убираться дома, кататься на самокате и скейтборде, оказывать первую помощь и выполнять гораздо больше команд, чем примитивные «сидеть», «лежать» и «дай лапу».

Это действительно удивительная собака. Она знает физику и разбирается в самой игре — подписали видео, опубликованное в Сети.

via Gfycat

Пост был опубликован на портале Reddit, где быстро стал подниматься в топ, за короткое время собрав почти 5 тысяч апвотов и свыше сотни комментариев, в которых пользователи не устают восхищаться талантами овчарки.

О, эта умная собака могли бы считать за вас налоги!

ОМГ, это невероятно!

У этой собаки терпения больше, чем у меня, я бы сбил эту башню уже 5 раз.

Она хитрит! Намочила брусок слюной, чтобы его легче было выдвинуть.

Святая корова! Это лучшая игра в Дженгу, которую я когда-либо видел.

Эта собака великолепна!

Я однажды попробовал поиграть в Дженгу с моей кошкой. Она сразу проиграла.

Хозяйка собаки, 17-летняя хозяйка Мэри, постоянно дрессирует своего питомца и достигла в этом деле невероятных успехов. В прошлом году на их совместный аккаунт в Instagram было подписано 160 тысяч человек, в этом году количество фолловеров выросло до 385 тысяч.



В аккаунте девушки и пса можно посмотреть полное видео их игры в Дженгу. Захватывающее зрелище!

Также здесь можно полюбоваться, как собака танцует синхронно с хозяйкой.

Пытается играть на гитаре.

Занимается с девушкой йогой и демонстрирует невероятную координацию.

Рисует красками и кистью.

Выкидывает мусор.

И даже моет полы.

В общем мастер на все лапы!

Ранее интернет-сообщество восхитил дрессированный кот, который научился делать трюки, как собака — за минуту Декстер может выполнить: «сидеть», «дай лапу», «другую лапу», «дай пять», «скажи „пожалуйста“», «лежать», «кувырок», «прыгай»!