Слепой и глухой пёс научился выполнять команды
- 12 февраля 2019, 18:09
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Австралийская овчарка родилась в специализированном питомнике. Однако из-за ошибки заводчика, скрестившего двух носителей гена мраморного окраса, пёс получил врождённую глухоту и слепоту. Собаке дали кличку Опал и отправили жить в приют для животных-инвалидов. К счастью, вскоре её забрала американская пара Форрест и Кристин Хатчингс Брей и сделала своей любимицей и интернет-звездой. Впервые Опал прославилась в октябре 2018 года, когда хозяин опубликовал в Instagram видео, как пёс, который не слышит и не видит, встречает его с работы, на расстоянии учуяв запах родного человека.
А в феврале в топ портала Reddit вышло видео, где белоснежная Опал закапывает косточку в диване, ориентируясь только на инстинкты. Комментаторы тут же рассказали, что их собаки делают то же самое, несмотря на то, что могут и видеть и слышать:
Мой видящий и слышащий пёс делает то же самое. Иногда он запихивает свои игрушки в подушки и пытается их закопать, а потом не может вытащить. А ещё говорят, что ретриверы — умные, лол.
Хочу, чтобы вы знали, мой пёс — не слепой и не глухой, но делает это же. Он просто тупой. Я однажды видел, как он толкал носом ковёр в угол, чтобы накрыть вкусняшку, и я такой: «О, дружок, это не сработает, но вот тебе десять очков за старания». Я иногда жалею его и кладу покрывало, чтобы он мог спрятать под ним всё, что захочет. Не променяю его ни за что на свете!
Opal is blind AND deaf and yet her instincts still tell her to bury her bone. Even if she doesn’t know there isn’t any dirt :) Don’t ever discount a disabled animal! from r/aww
Собачьи владельцы стали спрашивать, как Форрест дрессирует глухую и слепую собаку. Оказалось, что с помощью прикосновений.
Мы тренировали её немного иначе, но это было несложно. В качестве команды мы используем прикосновение. Если два раза дотронуться до крупа, она сядет, дважды между плечами — это лежать. Она реагирует на звонок, и если я от неё в радиусе шести метров, я просто набираю воздух и дую в её сторону, и так она меня находит.
В подтверждение своих слов хозяин выложил видео, где Опал выполняет команды хозяина. Ролик восхитил и растрогал тысячи людей.
Deaf and blind Opal is back by popular demand. Everyone asked what we do for training so here is a little video! Enjoy! from r/aww
Пользователи пришли в восторг от умного пса, а его хозяев назвали — настоящими героями:
Жизнь, которую вы дарите этой собаке, особенная. И этим нужно по-настоящему восхищаться. Спасибо за то, что делаете вещи, которые многие люди не стали бы.
Блин, какой ты хороший парень. Я хочу плакать.
Не хочется звучать излишне драматично, но я пройду 500 миль, чтобы погладить твою собаку.
Форрест ответил всем: «Опал делает нашу жизнь такой удивительной! Она спит, свернувшись калачиком на моих коленях, обожает обниматься и гулять! Недавно здесь пошёл снег, и она настоящая гуляка! Мы зовем ее Сноупал (Snow — снег)».
Люди и животные часто доказывают, что можно счастливо жить и с физическими дефектами. Так, «Ридус» писал об очаровательном слепом коте, который не может видеть, зато всё чувствует своим сердцем.
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