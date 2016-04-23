Слепой и глухой пёс научился выполнять команды

Австралийская овчарка родилась в специализированном питомнике. Однако из-за ошибки заводчика, скрестившего двух носителей гена мраморного окраса, пёс получил врождённую глухоту и слепоту. Собаке дали кличку Опал и отправили жить в приют для животных-инвалидов. К счастью, вскоре её забрала американская пара Форрест и Кристин Хатчингс Брей и сделала своей любимицей и интернет-звездой. Впервые Опал прославилась в октябре 2018 года, когда хозяин опубликовал в Instagram видео, как пёс, который не слышит и не видит, встречает его с работы, на расстоянии учуяв запах родного человека.

А в феврале в топ портала Reddit вышло видео, где белоснежная Опал закапывает косточку в диване, ориентируясь только на инстинкты. Комментаторы тут же рассказали, что их собаки делают то же самое, несмотря на то, что могут и видеть и слышать:

Мой видящий и слышащий пёс делает то же самое. Иногда он запихивает свои игрушки в подушки и пытается их закопать, а потом не может вытащить. А ещё говорят, что ретриверы — умные, лол.

Хочу, чтобы вы знали, мой пёс — не слепой и не глухой, но делает это же. Он просто тупой. Я однажды видел, как он толкал носом ковёр в угол, чтобы накрыть вкусняшку, и я такой: «О, дружок, это не сработает, но вот тебе десять очков за старания». Я иногда жалею его и кладу покрывало, чтобы он мог спрятать под ним всё, что захочет. Не променяю его ни за что на свете!

Собачьи владельцы стали спрашивать, как Форрест дрессирует глухую и слепую собаку. Оказалось, что с помощью прикосновений.

Мы тренировали её немного иначе, но это было несложно. В качестве команды мы используем прикосновение. Если два раза дотронуться до крупа, она сядет, дважды между плечами — это лежать. Она реагирует на звонок, и если я от неё в радиусе шести метров, я просто набираю воздух и дую в её сторону, и так она меня находит.

В подтверждение своих слов хозяин выложил видео, где Опал выполняет команды хозяина. Ролик восхитил и растрогал тысячи людей.

Пользователи пришли в восторг от умного пса, а его хозяев назвали — настоящими героями:

Жизнь, которую вы дарите этой собаке, особенная. И этим нужно по-настоящему восхищаться. Спасибо за то, что делаете вещи, которые многие люди не стали бы.

Блин, какой ты хороший парень. Я хочу плакать.

Не хочется звучать излишне драматично, но я пройду 500 миль, чтобы погладить твою собаку.

Форрест ответил всем: «Опал делает нашу жизнь такой удивительной! Она спит, свернувшись калачиком на моих коленях, обожает обниматься и гулять! Недавно здесь пошёл снег, и она настоящая гуляка! Мы зовем ее Сноупал (Snow — снег)».

Люди и животные часто доказывают, что можно счастливо жить и с физическими дефектами. Так, «Ридус» писал об очаровательном слепом коте, который не может видеть, зато всё чувствует своим сердцем.