Патриарх Варфоломей обложил приходы Православной Церкви Украины данью

Управляющий делами Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Бориспольский Антоний (Паканич) заявил о том, что Константинопольский патриарх Варфоломей фактически обложил данью приходы созданной им в прошлом году Православной Церкви Украины (ПЦУ).

Митрополит Антоний сообщил в интервью каналу NewsOne, что представители Константинопольского Патриархата попросили президента Владимира Зеленского выполнить обязательства бывшего главы государства Петра Порошенко о передаче ряда украинских святынь в подчинение Фанара, но успеха пока не добились.

«Не получилось. [Епископ Константинопольского Патриархата, митрополит Галльский] Эммануил выставил [предстоятелю ПЦУ] Епифанию счет», — рассказал митрополит Антоний. По его словам, теперь каждый перешедший в ПЦУ приход обязан выплачивать Константинополю налог в размере от четырех до двадцати тысяч евро. Эту информацию телеканалу подтвердили священники на местах, но отказались комментировать у Епифания.

Митрополит Антоний отметил, что недавний «бунт» лжепатриарха Филарета Денисенко связан именно с материальными вопросами. Большую часть приходов, ранее входивших в возглавляемую Филаретом Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП), не успели перерегистрировать на ПЦУ, поэтому он как глава УПЦ КП юридически сохранил контроль над их зданиями и имуществом, хотя фактически почти все его духовенство перешло под начало Епифания и Варфоломея.

В результате на Украине сложилась парадоксальная ситуация: тысячи ранее считавшихся раскольниками священнослужителей объединились в новую Церковь и были признаны в этом качестве Константинопольским Патриархатом, но по светским законам Украины остались без храмов, да еще и оказались должны своему новому патриарху Варфоломею крупные суммы денег.

Напомним, минувшей зимой Константинопольский патриарх Варфоломей потряс весь православный мир, легализовав большую группу украинских раскольников путем объединения их в новую религиозную структуру — Православную Церковь Украины — и выдачи ее новоизбранному главе митрополиту Епифанию Думенко томоса об автокефалии.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который выполнял роль посредника, использовал томос об автокефалии в своей борьбе за президентское кресло, однако все равно проиграл выборы Владимиру Зеленскому. Ряд Поместных Православных Церквей, включая Русскую, Сербскую и Польскую, открыто отказались признавать решение патриарха Варфоломея, а большинство остальных Церквей взяли паузу на размышление.



После того как Порошенко проиграл выборы, в ПЦУ произошел раскол — лжепатриарх Филарет Денисенко отказался подчиняться своему бывшему ученику Епифанию и восстановил Киевский Патриархат, ранее вошедший в состав ПЦУ. Самому Филарету было отказано в возможности официально возглавить новую Церковь, так как резко против этого выступал патриарх Варфоломей. Тем не менее, Филарету был присвоен неофициальный титул «почетного патриарха», который противоречил положениям томоса.

Затем оказалось, что Филарета не устраивают и остальные положения томоса, и он отказался его соблюдать. Денисенко указал, что томос ставит новую Церковь Украины в подчиненное положение по отношению к Константинопольскому Патриархату, а также пожаловался на обман со стороны президента Порошенко и митрополита Епифания. В ответ Епифаний опубликовал на официальном сайте ПЦУ указ, в котором объявил любые распоряжения Филарета недействительными.

Ранее «Ридус» в деталях рассказывал о том, что не так с новой Церковью Украины и почему в РПЦ не хотят признавать украинскую автокефалию.

