Бабочка села кошке на нос, и её реакция вас умилит

В интернете стало популярным умилительное видео с кошкой, которая сунула нос в стеклянный куб и ей на нос села крошечная бабочка. Котейка с изумрудными глазами очень удивилась и пытаясь сфокусировать взгляд на летающем создании, медленно распрямилась и попыталась потрогать бабочку лапой. А та улетела, взмахнув на прощанье крылышками. Короткий ролик так растрогал интернет-пользователей, что они поставили публикации 92 тысячи лайков на портале Reddit и написали сотни комментариев, восхищаясь самообладанием кошки.

Редкий момент, пойманный на камеру.

Видео напомнило юзерам о диснеевских мультиках, и они тут же предположили, что кошка — замаскированная сказочная принцесса.

Это как сцена из диснеевского фильма!

В изумрудных кошачьих глазах столько изумления :)

Чеширские кошачьи глаза.

Ваша кошка, похоже, принцесса Диснея!

Это, пожалуй, самая симпатичная вещь, которую я когда-либо видел в своей жизни.)

Ух ты! Испытываю благоговение от самоконтроля этой кошки!

Кошка позволила бабочке благополучно уйти. Невероятно.

Это чертовски мило, я люблю этот момент.

Похоже, что для кошки это был мистический опыт!

Я никогда не видела такого послушного котенка. Мои кошки сошли бы с ума в такой ситуации.

То же самое! Моя бы сошла с ума и попыталась съесть мотылька прежде, чем я бы ей помешал.

Точно, мой кот бы ворвался в эту коробку со скоростью 1000 миль в час, раздавил эту бабочку, а затем бегал по дому с коробкой на голове, сбивая всё на своем пути.

Omg это сделало мой день! Так величественно…

Это первый раз, когда я сказал «Awwwww» вслух в качестве реакции.

Какой прекрасный момент. Спасибо, что поделились 🐈

Кошки — удивительные существа, которые не перестают удивлять человечество.

Так, «Ридус» рассказывал, как одна кошка хотела познакомиться с носорогом, а тот откусил ей хвост, но пушистая не отчаялась и подружилась с другим.

Также мы писали, как котейка пыталась поиграть с рыбой, и одна из них укусила её за лапу. Смешно получилось.

А ещё один рыжий кот выгулял собаку на поводке и показал себя настоящим альфа-самцом.