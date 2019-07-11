найти ×
   
  • USD -0.80
    62.99
  • EUR -0.56
    71.01
СохранитьСохранено0
×

706485

Бабочка села кошке на нос, и её реакция вас умилит

Small dd3dc5f883
  • 11 июля 2019, 13:43
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете стало популярным умилительное видео с кошкой, которая сунула нос в стеклянный куб и ей на нос села крошечная бабочка. Котейка с изумрудными глазами очень удивилась и пытаясь сфокусировать взгляд на летающем создании, медленно распрямилась и попыталась потрогать бабочку лапой. А та улетела, взмахнув на прощанье крылышками. Короткий ролик так растрогал интернет-пользователей, что они поставили публикации 92 тысячи лайков на портале Reddit и написали сотни комментариев, восхищаясь самообладанием кошки.

Редкий момент, пойманный на камеру.

Видео напомнило юзерам о диснеевских мультиках, и они тут же предположили, что кошка — замаскированная сказочная принцесса.

Это как сцена из диснеевского фильма!
В изумрудных кошачьих глазах столько изумления :)
Чеширские кошачьи глаза.
Ваша кошка, похоже, принцесса Диснея!
Это, пожалуй, самая симпатичная вещь, которую я когда-либо видел в своей жизни.)
Ух ты! Испытываю благоговение от самоконтроля этой кошки!
Кошка позволила бабочке благополучно уйти. Невероятно.
Это чертовски мило, я люблю этот момент.
Похоже, что для кошки это был мистический опыт!
Я никогда не видела такого послушного котенка. Мои кошки сошли бы с ума в такой ситуации.
То же самое! Моя бы сошла с ума и попыталась съесть мотылька прежде, чем я бы ей помешал.
Точно, мой кот бы ворвался в эту коробку со скоростью 1000 миль в час, раздавил эту бабочку, а затем бегал по дому с коробкой на голове, сбивая всё на своем пути.
Omg это сделало мой день! Так величественно…
Это первый раз, когда я сказал «Awwwww» вслух в качестве реакции.
Какой прекрасный момент. Спасибо, что поделились 🐈

Кошки — удивительные существа, которые не перестают удивлять человечество.

Так, «Ридус» рассказывал, как одна кошка хотела познакомиться с носорогом, а тот откусил ей хвост, но пушистая не отчаялась и подружилась с другим.

Также мы писали, как котейка пыталась поиграть с рыбой, и одна из них укусила её за лапу. Смешно получилось.

А ещё один рыжий кот выгулял собаку на поводке и показал себя настоящим альфа-самцом.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
27234025читать позжечитаю позже
Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
8124638читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

573724360читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7296592читать позжечитаю позже