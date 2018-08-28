Рыба укусила любопытную кошку и рассмешила соцсети

В соцсетях смеются над видеороликом, в котором белоснежная кошка пытается играть с яркими разноцветными карпами кои, опуская в воду лапу и трогая обитателей пруда. Одна из крупных рыб оранжевого цвета в ответ на кошачье любопытство кусает пушистую за лапу, но та всё равно не проявляет агрессию, а даже наклоняется ближе к воде, обнюхивая цветных карпов.

Забавный ролик стал популярным на портале Reddit, где пользователи поставили публикации почти 20 тысяч лайков, а на сайте Imgur видео собрало больше 1,3 миллиона просмотров. В комментариях юзеры спрашивают, почему кошка не охотится на рыбу.

Да что не так с этим котом? Это еда, которую нужно съесть!

Его, вероятно, хорошо кормят, поэтому он не рассматривает рыбу в качестве пищи

Lol, вот что я скажу! Однажды я накормил свою кошку до отвала, и через несколько минут увидел её в воздухе с голубем во рту. А я всегда думал, что коты слишком ленивы, чтобы делать что-нибудь кроме мяуканья и сна.

Рыбы — это друзья, а не еда!

Да кот просто скромничает.

ОМГ, вы видите, какая огромная рыба?! Это как спрашивать, почему ты не укусил корову.

Я больше удивлен, что рыба проявляет интерес к кошке.

Это очень подозрительно!

На самом деле здесь рыба пытается съесть кошку!

Кошка: ты еда? Рыба: ты еда?

Мне просто нравится думать, что эта кошка выражает любовь к рыбкам, такую же, какую получает от своего человека:)

О, это слишком мило!

Да бросьте, кошка просто играет в Бога, ищет самого подходящего кандидата, который будет съеден.

А вы как думаете, почему эта кошка не пытается съесть рыбку?