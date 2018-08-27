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Кошке носорог откусил хвост, а она подружилась с другим

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  • 17 мая 2019, 15:33
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях появились трогательные кадры, на которых чёрная кошка с коротким хвостом трётся о морду носорога, при этом оба выглядят весьма умиротворёнными и довольными происходящим. Видео было опубликовано в Instagram National Geographic с отсылкой на автора — фотожурналиста дикой природы Ами Витале (Ami Vitale). И девушка уже рассказала историю необычной парочки:

Это кошка Миа и хищный носорог Эмилка, и они лучшие друзья. Когда Миа была ещё котёнком, ей откусил хвост другой носорог, с которым она пыталась подружиться. Но Миа не сдалась, держала своё сердце открытым и сумела создать настоящие дружеские отношения с другим носорогом по имени Эмилка. Эти двое всегда с нетерпением ждут встречи друг с другом. Так трогательно наблюдать за ними.

Следом видео с кошкой и носорогом разлетелось по Сети и появилось во многих популярных пабликах, где комментаторы восхитились тем, как животные столь разных видов сумели найти общий язык, и пожелали, чтобы люди так же легко могли дружить с теми, кто не похож на них. Ну и пошутили, конечно же.

Чёрная пантера тусуется с боевыми носорогами :) Какая прелесть!
Какой храбрый котёнок!
Так выглядят некоторые семейные пары, которые я знаю))
Это восхитительно. Люди, учитесь дружбе у животных.

Ранее «Ридус» уже публиковал целую подборку животных, которые подружились несмотря ни на что. Там свиньи, собаки, утки, коты и многие другие.

Также мы писали про кота и курицу, которые стали друзьями после того, как вместе пережили пожар.

А ещё мы рассказывали удивительную историю про лисицу, которая выросла с собаками и переняла все их повадки.

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Считавшая подделкой картина Пикассо оказалась подлинником

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Филип Стэплтон из английского города Кроли ради интереса приобрел за 230 фунтов стерлингов (почти 19 тысяч рублей) картину Пабло Пикассо «Купальщица, сидящая на берегу моря» 1930 года, которая, исходя из ее цены, заведомо не могла быть настоящей.

Тем не менее 52-летний англичанин был заинтригован формулировкой «Коллекция Пикассо», в следствие чего и потратил деньги на это произведение искусства, сообщает Sky News.

Спустя полгода владелец картины, считавший ее подделкой, все-таки решил удостовериться в том, что это не подлинник, и был несказанно удивлен результатами экспертизы.

Оценщик картин и руководитель аукционного дома в Брайтоне Роузи Мэй чуть ли не с ходу заявила, что Стэплтон стал счастливым обладателем оригинала, который стоит во много раз больше потраченных им денег.

«Слишком много деталей говорят о том, что это настоящий Пикассо», — приводит слова Мэй телеканал.

В итоге Стэплтон решил выставить картину на аукцион. По прогнозам экспертов, он может выручить за нее 750 тысяч фунтов стерлингов (почти 62 миллиона рублей).

Ранее в присвоении рисунка Пабло Пикассо обвинили 88-летнюю итальянскую актрису Лючию Бозе.

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