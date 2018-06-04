В Словакии подготовили резолюцию об отмене антироссийских санкций

Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек подготовил резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с Россией. Согласно его заявлению, резолюция будет внесена на рассмотрение парламента страны в течение двух месяцев.

«Недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, культурные, экономические, да и чисто человеческие связи», — сказал Марчек газете «Известия».

По словам депутата, в Словакии растет число граждан, недовольных исключительно прозападной внешнеполитической ориентацией страны и отсутствием конструктивного диалога с Россией, что негативно сказывается на европейской экономике, а также ситуации с противодействием терроризму.

Петер Марчек считает, что ему без проблем удастся заручиться поддержкой как минимум 15 коллег для постановки своей резолюции на голосование, однако в том, что парламент Словакии одобрит ее, он не уверен.



«Я знаю, что многие депутаты, причем даже те, кто входит в правящую коалицию, выступают против санкций. Тем не менее на государства Центральной и Восточной Европы оказывается сильнейшее давление со стороны Вашингтона, чтобы не допустить сближения с Москвой», — пояснил он.

Напомним, 20 июня называемый крымский пакет санкций против России за отсутствие прогресса в исполнении Минских соглашений был продлен Советом Евросоюза до 23 июня 2020 года. Всего через несколько дней после этого, несмотря на энергичные протесты украинских парламентариев, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ проголосовали за приглашение российской делегации участвовать в июньской сессии. После опубликования результатов голосования оказалось, что российским дипломатам удалось заручиться поддержкой всех крупных стран Евросоюза, кроме Польши.

Затем члены ПАСЕ большинством голосов одобрили резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Сразу после принятия резолюции украинская делегация отказалась участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи. Моральную поддержку ей оказали делегаты из Словакии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии, однако прерывать работу своих делегаций в ПАСЕ они не стали.



Кроме того, в Парламенте Великобритании в последние дни обсуждается предложение члена Палаты лордов Ричарда Балфа провести на полуострове новый референдум под эгидой ООН и контролем международных наблюдателей.