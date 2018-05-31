Грузия, Эстония и Литва предали Украину в ПАСЕ

Парламентарии из Грузии, Литвы и Эстонии продолжили работу в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вопреки данному накануне обещанию поддержать акцию протеста украинской делегации против восстановления полномочий делегации из России.

Депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис объяснил этот шаг тем, что хотел выступить с докладом по убийству Бориса Немцова, а его коллега Эгидиюс Варейкис не стал придумывать оправданий и просто подтвердил продолжение работы национальной делегации, сообщает ТАСС.



В работе ПАСЕ также продолжили принимать участие делегации из Эстонии и Грузии. Член грузинской делегации София Кацарава заявила, что Тбилиси не планирует замораживать участие в Ассамблее. Член эстонской делегации выступил в ходе рассмотрения доклада об убийстве Немцова. Премьер Эстонии Юри Ратас публично заявил, что правительство страны не поддерживает идею ухода из ПАСЕ, передает РИА Новости.



Ранее о приостановке участия в работе ПАСЕ до конца года делегаций сразу из шести стран — Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Словакии — публично объявил представитель Киева Владимир Арьев, однако через считанные часы выяснилось, что словацкий парламентарий Мартин Полячик злоупотребил полномочиями и не проконсультировался со своим начальством, поэтому был вынужден вернуться к работе в ПАСЕ.



Сложившаяся ситуация стала в России предметом шуток. «Погорячились вчера, с кем не бывает», — написала в Telegram телеведущая Ольга Скабеева.



Напомним, российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В ответ представители РФ заявили, что отказываются работать на таких условиях, в 2016—2017 годах Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий, приостановила выплату членских взносов, а в начале 2019 года поставила вопрос о возвращении взносов за три года.

25 июня 2019 года, несмотря на энергичные протесты украинских парламентариев, а также поддерживающих их делегаций из стран Восточной Европы, члены ПАСЕ проголосовали за приглашение российской делегации участвовать в июньской сессии. После опубликования результатов голосования оказалось, что российским дипломатам удалось заручиться поддержкой всех крупных стран Евросоюза, кроме Польши.

Затем для Украины последовал новый удар: ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Сразу после принятия резолюции украинская делегация вышла в центр зала, и депутат Алексей Гончаренко сообщил, что делегация отказывается участвовать в июньской сессии парламентской Ассамблеи.