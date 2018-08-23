Британские наблюдатели попросились в Крым

Представительство Великобритании в ООН выступило с призывом к России обеспечить доступ в Крым для международных наблюдателей в области прав человека. Соответствующее обращение прозвучало на сессии Совета по правам человека ООН, при этом полуостров был назван «незаконно аннексированным».

Контекстом для обращения послужило предложение члена палаты лордов британского Парламента Ричарда Балфа провести на полуострове новый референдум под эгидой ООН.



«Оставляя за скобками тему „незаконной аннексии“ (позиция России по этому вопросу хорошо известна), хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны», — цитирует ответ российского посольства британским дипломатам ФАН.

У лорда Ричарда Балфа особый опыт наблюдения за демократическими процессами на Украине: четыре года назад его ограбили в аэропорту Днепропетровска, куда он прибыл для наблюдения за местными выборами.

Напомним, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что госсекретарь США Джон Керри, возглавлявший американское внешнеполитическое ведомство при президенте Бараке Обаме, неофициально признавал объективными результаты первого и на текущий момент единственного референдума о воссоединении Крыма и России. «Для порядка проведите еще один референдум», — просил Джон Керри, но получил отказ.

Напомним, на официальном уровне международное сообщество не признает Крым частью России. В марте 2019-го политики стран Запада выступили с осуждением воссоединения Крыма и России, приурочив свои заявления к пятилетней годовщине этого события. Реагируя на данные заявления, МИД РФ напомнил Западу, что жители Крыма и Севастополя стали гражданами России по итогам демократического волеизъявления, приняв «судьбоносное решение — восстановить историческую справедливость и вернуться в свой родной дом».

16 марта 2014 года за воссоединение с Россией на референдуме о статусе своей республики проголосовало 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Власти Украины и западных стран отказались признавать результаты волеизъявления народа и ввели против региона санкции.