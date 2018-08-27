Гранды Евросоюза поддержали Россию в ПАСЕ

Аппарат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал результаты резонансного голосования по восстановлению полномочий делегации России в этой международной организации. Оказалось, что российским дипломатам удалось заручиться поддержкой всех крупных стран Евросоюза, кроме Польши.

В полном составе Россию поддержали делегации Андорры, Австрии, Азербайджана, Кипра, Испании, Франции, Ирландии, Исландии, Норвегии, Сербии, Сан-Марино и Турции. Преимущественно «за» высказались делегаты от Армении, Бельгии, Швейцарии, Германии, Хорватии, Молдавии, Нидерландов, Португалии, Словакии и Чехии, а также Италии.

По большей части против России выступили делегаты от Польши, Швеции и Великобритании. Полностью против высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. Поровну разделились голоса небольших делегаций Финляндии, Румынии, Дании, Лихтенштейна. Единственный депутат от Словении воздержался.

О том, что члены ПАСЕ проголосовали за приглашение российской делегации участвовать в июньской сессии стало известно накануне. За резолюцию высказались 118 из 190 парламентариев, 62 были против, 10 воздержались. Приглашая Россию вернуться к работе в ПАСЕ, в международной организации сослались на решение, принятое комитетом министров Совета Европы в Хельсинки, а также «исключительные обстоятельства». Узнав о решении коллег, украинская делегация в одиночестве покинула зал заседаний ПАСЕ до среды.



Напомним, российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В ответ представители РФ заявили, что отказываются работать на таких условиях, в 2016—2017 годах Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий, приостановила выплату членских взносов, а в начале 2019 года поставила вопрос о возвращении взносов за три года.



Накануне представитель делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко устроил скандал во время пророссийского выступления представителя Сербии Александра Шешеля, который в своей речи оправдал воссоединение Крыма с Россией и предложил восстановить права российской делегации в ПАСЕ.



До этого глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет соблюдать минские соглашения в том случае, если Совет Европы вернет России право голоса в ПАСЕ. Когда о решении было объявлено, Киев отозвал своего посла в Совете Европы для консультаций. «Возвращение России в ПАСЕ — это реванш агрессора и демонстрация презрения к международному праву», — прокомментировал новость премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



Ранее «Ридус» рассказывал, почему возвращение России в ПАСЕ на своих условиях (полное восстановление в правах и возможность участия уже в июньской сессии ассамблеи) — это крупнейшая победа российской дипломатии последних лет.