Коломойский назвал войну в Донбассе внутриукраинским конфликтом

Олигарх Игорь Коломойский вновь шокировал украинскую общественность, предложив перестать называть вооруженный конфликт в Донбассе борьбой с российским вторжением, и признать его внутриукраинской проблемой.

«А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло? … Это внутренний гражданский конфликт», — заявил он в интервью украинскому журналу «Новое время».



По словам Коломойского, конфликт в Донбассе, вопреки утверждения украинской пропаганды, не был «никем инспирирован, никакой Россией», несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.

«Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?», — добавил олигарх.

«Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В ДНР-ЛНР 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в „отпуск“ или в „командировку“, — выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, — это нормальное явление», — отметил он



Коломойский убежден, что США специально предоставили Украине военную технику, «чтобы поддерживать конфликт на Донбассе», поскольку «Америке выгодно держать санкции против России».

«Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент [Дональд Трамп], по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает. А в преддверие очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим», — заключил Коломойский.



Напомним, вернувшийся на Украину после вынужденной эмиграции Коломойский предложил президенту Владимиру Зеленскому решить проблему внешнего долга страны путем объявления дефолта. Хотя при этом Коломойский сослался на успешный опыт Греции и Аргентины, предложенная мера вызвала резкую реакцию среди политиков и экономистов. Зеленскому пришлось лично успокаивать кредиторов Украины: перспективу объявления дефолта президент назвал «слухами, которые не имеют ничего общего с его официальной позицией».

Затем стало известно, что Игорь Коломойский вошел в число украинских олигархов, которым Владимир Зеленский поручил заняться инвестициями в экономику страны, включая масштабный проект по развитию отдельных отраслей Донбасса. «Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса», — заявил Зеленский, отметив, что не намерен предоставлять олигархам никаких преференций и не будет допускать «никаких монополий».