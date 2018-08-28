Зеленский заключил союз с украинскими олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с тремя украинскими олигархами и договорился с ними об их инвестициях в экономику страны, включая масштабный проект по развитию отдельных отраслей Донбасса. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями бизнеса.

«Они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов. Например, господин Пинчук обеспечит сейчас же квартирами 24 семьи наших пленных моряков и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всем военнослужащим. Это наша договоренность», — цитирует Зеленского ТСН.

По словам Зеленского, с олигархом Ринатом Ахметовым он договорился об инвестициях в медицину и дороги, причем немедленно после этого были приобретены 200 автомобилей скорой помощи. Четвертым участником соглашения президента с олигархами стал Игорь Коломойский.

«Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», — заявил Зеленский, отметив, что не намерен предоставлять олигархам никаких преференций и не будет допускать «никаких монополий». Также он призвал к сотрудничеству и других украинских и зарубежных предпринимателей.

Напомним, ранее Владимира Зеленского с подачи экс-президента Петра Порошенко подозревали в тесных связях с олигархом Игорем Коломойским, однако публичная дискуссия о целесообразности объявления дефолта по внешнему долгу страны показала, что Зеленский не всегда прислушивается к советам Коломойского. В частности, Коломойский публично предложил Зеленскому решить проблему внешнего долга Украины путем объявления дефолта, сославшись на успешный опыт Греции и Аргентины. Предложенная мера вызвала резкую реакцию среди политиков и экономистов, а сам Зеленский назвал перспективу объявления дефолта «слухами, которые не имеют ничего общего с его официальной позицией».

Одновременно украинской общественности стало известно, что Владимир Зеленский проводит неформальные встречи с украинским олигархом Виктором Пинчуком. Информацию как минимум об одной такой встрече подтвердила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Она сообщила, что Пинчук приезжал в администрацию президента вместе со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Цель их визита заключалась в обсуждении должности для бывшего главы государства. В результате Зеленский назначил Кучму представителем Киева на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов, которые были подписаны предыдущими главами государства, а также решил избавиться от неугодных чиновников, уволив сразу 15 губернаторов.