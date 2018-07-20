Путин призвал Зеленского ответить за слова

Президент Владимир Путин поставил условием улучшения российско-украинских отношений исполнение Владимиром Зеленским его предвыборных обещаний о мирном разрешении конфликта в Донбассе.

«Диалог с Киевом возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их», — заявил Путин в интервью газете Corriere della Sera накануне своего визита в Италию.

Российский лидер подчеркнул, что «граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему».

Путин напомнил, что новым украинским властям придется решать проблемы, оставшиеся от прежнего руководства страны, среди которых — насильственная украинизация, запреты на использование родного языка для национальных меньшинств, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, раскол среди православных верующих.

Напомним, ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял о своей готовности к переговорам с Россией, а также к соблюдению минских соглашений, но при условии, что Украина будет способна «защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле». Также Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав страны, и потребовал от Запада усилить санкции против РФ.

В июне Зеленский заявил немецким журналистам, что на своей первой встрече с Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс — часть Украины, а затем обратился к президенту России с просьбой освободить украинских моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе.

Сам Владимир Путин называл улучшение российско-украинских отношений неизбежным. «Не может так быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — заявил он. Также Путин выразил надежду, что новое украинское руководство не станет «прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем».

