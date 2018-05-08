Зеленский призвал ЕС усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС усилить санкции в отношении России, сообщает «Укринформ».

Я проинформировал сегодня господина Дональда Туска и других партнеров о продолжающейся российской агрессии в Донбассе и в Крыму, — сказал украинский лидер в Брюсселе на совместной пресс-конференции с главой Евросовета.

Зеленский отметил, что призвал партнеров по ЕС к усилению санкционных мер в отношении России, «чтобы вернуть мир на Украине».

Глава украинского государства также добавил, что обсудил с Туском ситуацию «с незаконно задержанными в РФ гражданами Украины, в том числе с 24 военными моряками».

Как отмечал «Ридус», во вторник, 4 июня, Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией, а также к соблюдению Минских соглашений. «Но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», — подчеркнул президент Украины.

Выступая в Брюсселе на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, украинский лидер отметил, что «российская агрессия остается вызовом», и высказался о необходимости восстановления диалога между Киевом и НАТО.