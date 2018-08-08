Зеленский придумал, что сказать Путину при встрече

Украинский президент Владимир Зеленский заявил немецким журналистам, что на своей первой встрече с Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс — часть Украины.

«Когда вы впервые встретитесь с Путиным, что вы ему скажете?» — спросили Зеленского во время интервью газете Bild. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — ответил он.



«Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», — добавил Зеленский.



Значительная часть интервью президента Украины была посвящена вопросу не слишком популярных в Германии санкций против России. Зеленский выразил уверенность, что антироссийские санкции должны оставаться в силе, до тех пор пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены. Поскольку в ближайшее время этого не предвидится, Зеленский предложил санкции ужесточить. «Если этот инструмент не работает, значит, механизм нужно дополнить», — отметил он.

Одновременно в СМИ появилась новость о том, что посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал премьер-министров Нижней Саксонии и земли Мекленбург — Передняя Померания Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их поддержку России и критику санкций против Москвы. Посол заявил, что каждый, кто выступает против антироссийских санкций, является «пособником Кремля», способствует «агрессии» против Украины и «разрушает доверие к Германии».

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял о своей готовности к переговорам с Россией, а также к соблюдению минских соглашений, но при условии, что Украина будет способна «защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле». Также Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав страны, и потребовал от Запада усилить санкции против РФ.

В Минске состоялось новое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, куда в качестве представителя Киева вернулся экс-президент Украины Леонид Кучма. Он позитивно оценил перезапуск переговоров, назвав новое заседание группы конструктивным.

После этого высказался сам Владимир Путин, назвав улучшение российско-украинских отношений неизбежным. «Не может так быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — отметил он. Также президент выразил надежду, что новое украинское руководство не станет «прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем».