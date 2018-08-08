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Зеленский придумал, что сказать Путину при встрече

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© EPA/STEPHANIE LECOCQ/ТАСС

© EPA/STEPHANIE LECOCQ/ТАСС

Украинский президент Владимир Зеленский заявил немецким журналистам, что на своей первой встрече с Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс — часть Украины.

«Когда вы впервые встретитесь с Путиным, что вы ему скажете?» — спросили Зеленского во время интервью газете Bild. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — ответил он.

«Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», — добавил Зеленский.

Значительная часть интервью президента Украины была посвящена вопросу не слишком популярных в Германии санкций против России. Зеленский выразил уверенность, что антироссийские санкции должны оставаться в силе, до тех пор пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены. Поскольку в ближайшее время этого не предвидится, Зеленский предложил санкции ужесточить. «Если этот инструмент не работает, значит, механизм нужно дополнить», — отметил он.

Одновременно в СМИ появилась новость о том, что посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал премьер-министров Нижней Саксонии и земли Мекленбург — Передняя Померания Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их поддержку России и критику санкций против Москвы. Посол заявил, что каждый, кто выступает против антироссийских санкций, является «пособником Кремля», способствует «агрессии» против Украины и «разрушает доверие к Германии».

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял о своей готовности к переговорам с Россией, а также к соблюдению минских соглашений, но при условии, что Украина будет способна «защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле». Также Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав страны, и потребовал от Запада усилить санкции против РФ.

В Минске состоялось новое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, куда в качестве представителя Киева вернулся экс-президент Украины Леонид Кучма. Он позитивно оценил перезапуск переговоров, назвав новое заседание группы конструктивным.

После этого высказался сам Владимир Путин, назвав улучшение российско-украинских отношений неизбежным. «Не может так быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — отметил он. Также президент выразил надежду, что новое украинское руководство не станет «прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем».

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Комментарии (1)

  • Small 6be293d5a4
    Dimon Grinсегодня, 11:23

    Пока каганята Бредом Оболванивают Гоев на окраине Руси, трудно им зомбированным Русам вернуться к Здравомыслию, но слабая надежда у них есть.

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Названы самые популярные профессии у российских мужчин и женщин

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала наиболее популярные профессии у российских мужчин и женщин.

Согласно проведенному исследованию, женщины в прошлом году чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек).

На втором месте списка оказались работники образования (3,7 миллиона).

Следом за ними идут специалисты в области бизнеса и администрирования (3,3 миллиона) и представители экономической и административной сферы (2,2 миллиона), сообщает RT.

Больше всего мужчин в России в 2018 году работало водителями или операторами подвижного оборудования (6,6 миллиона человек).

На втором месте — рабочие металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона).

Далее следуют строители (2,2 миллиона) и охранники (2,2 миллиона), а также специалисты в области науки и техники (2,1 миллиона), отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», в апреле Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в России.

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Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

  • Small 6be293d5a4
    Dimon Grinсегодня, 11:23

    Пока каганята Бредом Оболванивают Гоев на окраине Руси, трудно им зомбированным Русам вернуться к Здравомыслию, но слабая надежда у них есть.

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