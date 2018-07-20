Путин назвал восстановление отношений с Украиной неизбежным

Президент России Владимир Путин позитивно высказался по поводу российско-украинских отношений, назвав их улучшение неизбежным.

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — сказал Путин в интервью телеканалу «Мир».

«Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю», — добавил российский лидер.



Также Владимир Путин выразил надежду, что новое украинское руководство не станет «прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем».

Напомним, в начале июня президент Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с Россией, а также к соблюдению минских соглашений, но при условии, что Украина будет способна «защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле». Также Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав страны.



В то же время в Минске состоялось новое заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, куда в качестве представителя Киева вернулся экс-президент Украины Леонид Кучма. Он позитивно оценил перезапуск переговоров, назвав новое заседание группы конструктивным. Во время заседания группы обсуждались «режим тишины», водоснабжение Донбасса, а также вопросы обмена военнопленными, в том числе возвращения на Украину моряков, задержанных за нарушение российской границы и провокацию в Керченском проливе.

Мирным переговорам мешают националистически настроенные депутаты Верховной рады, которые недавно приняли к обсуждению предложение о конфискации имущества жителей Донбасса, получивших российские паспорта.