Тегеран поставил ультиматум Евросоюзу и США

Президент Ирана Хасан Роухани объявил о намерении Тегерана с 7 июля перевести тяжеловодный реактор в Араке в режим производства оружейного плутония, если страны-участницы «ядерной сделки» снова не начнут выполнять свои обязательства.

«С 7 июля, что касается реактора в Араке, …мы реактор в Араке вернем к прежнему состоянию», — цитирует РИА Новости слова Рухани.



«В надежде спасти „ядерную сделку“ ЕС в спешном порядке тестирует работу анонсированного еще в январе механизма расчетов с Ираном. Вашингтон, напротив, считает, что „Иран играет с огнем“. Президент США Дональд Трамп не исключает применения военного сценария, чтобы положить конец „ядерным амбициям“ Тегерана», — пишет газета «Коммерсант».

Международное соглашение с Ираном, получившее название Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), было заключено в 2015 году. Оно предусматривало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН, США и Евросоюза. 8 мая 2018 года президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном. В ноябре прошлого года вновь вступили в силу санкции США против нефтяного сектора Ирана.

Согласно СВПД, реактор в Араке должен был быть переориентирован на исследования в области мирного атома и производство радиоизотопов для медицинских и промышленных целей, однако его превращение в военный объект возможно путем повышения уровня обогащения урана выше установленного «ядерной сделкой» уровня. В Тегеране избегают публичных признаний в производстве ядерного оружия, однако по мнению международного сообщества это именно то, с чем миру придется столкнуться в случае расторжения «ядерной сделки».



Так как угрозы возобновления ядерной программы не действуют на США, а скорее озлобляют, они предназначены в первую очередь странам Евросоюза, которые совместно разрабатывают полностью независимый от Вашингтона механизм поддержки торговых обменов (Instrument for Supporting Trade Exchanges, INSTEX), который позволит расплачиваться за поставки иранской нефти в условиях американских санкций. В Тегеране настаивают на скорейшем запуске INSTEX, однако европейские компании не спешат идти на открытый конфликт с Соединенными Штатами. Обратной стороной этого давления для Ирана является риск военного столкновения с США.

Напомним, очередной виток напряженности в ситуации вокруг Ирана начался с того, что 20 июня 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении американского военного беспилотника. По информации иранской стороны, американский разведывательный БПЛА Global Hawk был сбит бойцами КСИР в провинции Хормозган, которая расположена на юге страны на побережье Персидского залива.

Американские военные заявили, что дрон на самом деле был сбит в международном пространстве. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан назвал случившееся «неспровоцированным нападением на объект наблюдения США». Трамп назвал атаку большой ошибкой Тегерана, но приказал отменить операцию возмездия.



Уже 24 июня Белый дом ввел новые санкции против Ирана и духовного лидера страны Али Хаменеи. Затем Трамп заявил, что если Иран нападет на «что-либо американское», то получит силовой ответ вплоть до полного уничтожения. Президент также напомнил, что именно Соединенные Штаты располагают самыми мощными в мире Вооруженными силами. В ответ в иранском парламенте заявили, что в случае американской агрессии армия Ирана уничтожит Израиль за 30 минут.

