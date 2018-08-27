Появилась новая информация о погибших в Баренцевом море подводниках

СМИ выяснили новые подробности о погибших на глубоководном научно-исследовательском аппарате в Баренцевом море российских моряках-подводниках.

По сведениям «Фонтанки», все четырнадцать моряков были приписаны к особой военной части в Санкт-Петербурге, которая подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны и строго засекречена.

«На вооружении бригады подводников состоят автономные глубоководные станции проектов 18510 и 1910. Однореакторные, атомные — они близкие родственники подлодке АС-12, которую многочисленные источники называют в качестве пострадавшей от возгорания», — отмечает петербургское издание.



Журналисты URA.RU со ссылкой на анонимный Telegram-канал Baza пишут, что один из погибших — испытатель глубоководной военной техники, капитан первого ранга, Герой России Николай Иванович Филин. Вторым из погибших Героев России по данным этого источника был капитан первого ранга и командир подлодки Долонский Денис Владимирович. Свое звание он получил около 6−7 лет назад за изучение Арктики и Антарктики.



Николай Иванович Филин

Опрошенные журналистами газеты «Известия» эксперты не согласились с ранее высказанным мнением о том, что причиной трагедии в Баренцевом море могла стать ошибка экипажа, поскольку его состав на глубоководном аппарате был высокопрофессиональным. Главный редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев заявил изданию, что это была, возможно, первая аварийная ситуация на российской атомной глубоководной станции с 1979 года, когда на Северном флоте впервые появилось спецподразделение гидронавтов для работ на огромной глубине в несколько километров.



Напомним, по официальной версии 14 российских моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате в Баренцевом море во время пожара из-за отравления продуктами горения. ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки проекта 10831, также известной как «Лошарик». Судно занималось изучением дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. По словам президента Владимира Путина, состав команды был высокопрофессиональным: 7 капитанов 1-го ранга, 2 героя России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о проведении мероприятий по обследованию аппарата и установлению причин трагедии.

Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что на борту российского глубоководного аппарата произошел взрыв газа, однако Министерство обороны РФ оперативно опровергло эту информацию. Власти Мурманской области заявили о готовности оказать содействие Северному флоту в связи с гибелью подводников.

