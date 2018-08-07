В Норвегии заявили о взрыве газа на российском подводном аппарате

Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что на борту российского глубоководного аппарата в районе Баренцева моря произошел взрыв газа, сообщает Reuters.

Он уточнил, что его агентству об этом сообщили российские чиновники.

Странд добавил, что после ЧП с российским аппаратом не обнаружено аномально высокого уровня радиации.

В свою очередь в Министерстве обороны РФ опровергли сообщения о якобы уведомлении норвежского агентства про «взрыв газа на подводном аппарате».

Как сообщал «Ридус», из-за отравления продуктами горения во время пожара на российском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. Судно занималось изучением дна Мирового океана.



По словам президента России Владимира Путина, состав команды был высокопрофессиональным: 7 капитанов 1-го ранга, 2 героя России.

