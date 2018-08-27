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Лукашенко предложил белорусам выбрать между Россией и НАТО

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов самостоятельно защищать суверенитет республики, не рассчитывая на помощь ни России, ни военного блока НАТО.

«Суверенитет и независимость — это самые дорогие вещи, они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении. Знаете, можно не защищать свою страну. Можно обратиться в НАТО — Североатлантический блок — и попросить их. Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, они с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я — нет!», — сказал Лукашенко.

«Есть другой вариант. Можем вступить в состав России, попросить их, чтобы они нас защищали. Ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее… Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу», — добавил он.

«Тогда остается третий вариант: сами будем защищать себя», — подчеркнул Лукашенко, потребовав от сограждан перестать относиться к службе в Вооруженных силах с пренебрежением.

Заявление президента прозвучало в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии в контексте полемики в обществе вокруг законопроекта о сокращении отсрочек от призыва в армию для продолжения образования.

Напомним, президент Лукашенко годами умудряется делать противоречивые заявления относительно отношений Белоруссии с Россией и странами Запада, то жалуясь на жесткую политику Москвы и демонстрируя готовность к сотрудничеству с Европой, то пускаясь в рассуждения о вековой дружбе и единстве русского и белорусского народов. Так, в марте 2019 года Лукашенко заявил, что Минску необходимо «налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО» и не смотреть на страны Альянса «как на врагов», а вскоре после этого назвал Россию оплотом белорусского суверенитета.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, зачем Россия поменяла посла в Минске и почему процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, а союзное государство России и Белоруссии все больше напоминает несбыточную мечту.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 08:35

    Александр Лукашенко: "Тогда остается третий вариант: сами будем защищать себя"
    Сергей Болотов: "Лукашенко предложил белорусам выбрать между Россией и НАТО"
    .
    типичный пример манипуляции.

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