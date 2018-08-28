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Новый посол РФ в Минске призвал Россию и Белоруссию жить дружно

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© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев завил о том, что Москве и Минску необходимо проводить свою политику так, чтобы учитывать интересы друг друга.

«Мы можем спорить о чём-то, с чем-то не согласиться, но мы просто обязаны жить в мире и дружбе, обязаны видеть и слышать интересы партнера, помогать, где можно, при этом рассчитывая на такое же отношение к системе защиты национальных интересов нашей страны», — приводит РИА Новости слова Мезенцева.

Посол напомним, что дипломатические ведомства двух стран накопили позитивный опыт работы, и подчеркнул, что «отношения с братской Белоруссией — это отношения стратегических партнеров».

Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь 30 апреля. До этого Мезенцев работал губернатором Иркутской области, а затем представлял этот регион в Совете Федерации.

Напомним, предыдущий посол России в Белоруссии Михаил Бабич проработал на этом посту менее года, но успел порядком разозлить президента Александра Лукашенко и его окружение. В итоге он был обвинен белорусским МИДом в попытке разрушить отношения между странами, а сам Лукашенко во время одного из совещаний заявил, что некоторые действия российских партнеров напоминают ему санкции.

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