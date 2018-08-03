Профильный комитет Рады рекомендовал приостановить работу Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить работу национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока Москва не выполнит поставленные Киевом условия.

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, Украина ждет, когда Россия освободит украинских моряков и «политзаключенных в РФ и Крыму», а также обеспечит права крымских татар, отмечает ФАН.

Арьев также отметил, что ПАСЕ «может надавить на РФ, если захочет», но, по его словам, пока «есть нежелание не делать ничего».

Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 30 июня, маршал польского Сената Станислав Карчевский заявил о том, что делегации Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Словакии и Грузии в ПАСЕ совместно подготовят резолюцию против возвращения России права голоса в этой международной организации.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В ответ представители РФ заявили, что отказываются работать на таких условиях, в 2016—2017 годах Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий, приостановила выплату членских взносов, а в начале 2019 года поставила вопрос о возвращении взносов за три года.

25 июня 2019 года, несмотря на энергичные протесты украинских парламентариев, а также поддерживающих их делегаций из стран Восточной Европы, члены ПАСЕ проголосовали за приглашение российской делегации участвовать в июньской сессии. После опубликования результатов голосования оказалось, что российским дипломатам удалось заручиться поддержкой всех крупных стран Евросоюза, кроме Польши.

Затем члены ПАСЕ большинством голосов одобрили резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Сразу после принятия резолюции украинская делегация отказалась участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи. Моральную поддержку ей оказали делегаты из Словакии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии, однако прерывать работу своих делегаций в ПАСЕ они не стали.