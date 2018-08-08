Союзники Украины придумали, как ответить на возвращение России в ПАСЕ

Маршал польского Сената Станислав Карчевский заявил о том, что делегации Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Словакии и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) совместно подготовят резолюцию против возвращения России права голоса в этой международной организации.

«Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшнюю встречу, говорили мне, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время празднования, это будет трудно сделать. В то же время мы говорили про проведение совместной встречи как можно скорее», — цитирует Карчевского РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.



Встреча союзников Украины в Люблине состоялась в рамках празднования 450-летия подписания Люблинской унии — соглашения между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским о создании единого государства Речь Посполитая, которое располагалось на территориях современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы, а также частично на территории современных России, Латвии и Молдавии.

Ранее те же семь стран приняли совместное заявление, в котором было сказано, что восстановление прав России в ПАСЕ «является неверным сигналом стране, которая прибегала к вооруженной агрессии, отравлению людей, которая не соблюдает права человека в отношении собственных граждан и которая пытается не продвигать, а расшатывать демократию на территории Европы».

Также стало известно, что Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал провести голосование за отзыв делегации из ПАСЕ. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на пресс-релиз EKRE. В пресс-релизе сказано, что Москва «игнорирует все резолюции» Парламентской ассамблеи в отношении Крыма и Украины и продолжает «нарушать международное право», а Совет Европы «утратил моральный авторитет», так как демонстрирует неспособность оказать поддержку своим странам-участницам в критической ситуации.

«Я думаю, что это попытка привлечь внимание и пошуметь. Примет Эстония подобное решение или не примет, ПАСЕ продолжит существовать. Это попытка на пустом месте „стать великими“», — прокомментировал инициативу эстонской партии заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.



Напомним, российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В ответ представители РФ заявили, что отказываются работать на таких условиях, в 2016—2017 годах Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий, приостановила выплату членских взносов, а в начале 2019 года поставила вопрос о возвращении взносов за три года.

25 июня 2019 года, несмотря на энергичные протесты украинских парламентариев, а также поддерживающих их делегаций из стран Восточной Европы, члены ПАСЕ проголосовали за приглашение российской делегации участвовать в июньской сессии. После опубликования результатов голосования оказалось, что российским дипломатам удалось заручиться поддержкой всех крупных стран Евросоюза, кроме Польши.



Затем члены ПАСЕ большинством голосов одобрили резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Сразу после принятия резолюции украинская делегация отказалась участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи. Моральную поддержку ей оказали делегаты из Словакии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии, однако прерывать работу своих делегаций в ПАСЕ они не стали.

