Дешевле Крыма: названы самые доступные зарубежные курорты

Специалисты российского метапоисковика авиабилетов Aviasales составили список зарубежных стран, где пляжный отдых на море этим летом обойдется в среднем дешевле, чем в Крыму. В расчет брали стоимость перелета из Москвы и недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих.

Минимальный бюджет такого отдыха в Крыму составляет более 53 тысяч рублей. А в турецкой Анталье — менее 32 тысяч, что на 40% ниже стоимости поездки на «непотопляемый авианосец», передает РИА Новости.



Также недорого можно отдохнуть на побережье Черного моря в Грузии, правда добираться туда придется транзитом через третьи страны. Отпуск в болгарском Бургасе будет стоить чуть более 41 тысячи рублей — на 23% дешевле отпуска в Крыму, но придется оформить визу.



Бюджетное путешествие на море можно организовать в Грецию — отдых в Салониках выйдет почти в 45 тысяч рублей на двоих, что даст экономию относительно Крыма на 16%, но нужна шенгенская виза. В Черногории пара туристов тоже заплатит около 45 тысяч рублей, но зато возиться с визами будет не нужно.

На днях эксперты подсчитали, что дешевле всего в России пляжный отдых обходится в Краснодарском крае: снять жилье в высокий сезон в Анапе можно за 2,4 тысячи рублей. Из крымских курортов наиболее доступным является Евпатория (2,5 тысячи рублей за сутки), а самое дорогое место в Крыму — Ялта, где туристам придется тратить на жилье по 3,6 тысячи рублей в день. К сожалению, при оформлении путевки есть шанс столкнуться с мошенничеством при бронировании мест.

В топ-5 самых востребованных у россиян стран для самостоятельных путешествий нынешним летом попали Грузия (рейтинг составлялся до политического кризиса в Тбилиси и прекращения авиасообщения), Италия, Армения, Испания и Черногория. Гурманам, помимо вышеперечисленных стран, советуют присмотреться к Белоруссии и Франции, а тем, кто ездит отдыхать с детьми, — к побережью Финского залива и Байкалу.

