Названы самые популярные морские курорты России

Эксперты назвали наиболее популярные у российских туристов морские курорты для отдыха в высокий сезон, то есть в июле и августе.

Специалисты выяснили, какие города на берегу моря выбирают россияне, на основе данных об оплаченных заявках на проживание в мини-отелях, квартирах и гостевых домах c 1 июля по 31 августа 2019 года.

Самыми популярными российскими курортами названы в Крыму — Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь, в Краснодарском крае — Сочи, Анапа и Геленджик.

В среднем в эти месяцы туристы поводят на море около 10 суток.

Дешевле всего, по данным экспертов, снять жилье в высокий сезон можно в Анапе (2,4 тысячи рублей в сутки) и Евпатории (2,5 тысячи рублей), дороже всего — в Ялте (3,6 тысячи рублей в день), сообщает портал Tvil.ru.

Ранее, как сообщал «Ридус», эксперты составили рейтинг городов России и зарубежных направлений, куда российские туристы чаще всего отправляются за гастрономическими впечатлениями.

Кроме того, эксперты составили топ-5 самых востребованных нынешним летом стран для самостоятельных путешествий, проанализировав стоимость билетов на июль.