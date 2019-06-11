Названы самые популярные направления для самостоятельных поездок летом

Эксперты составили топ-5 самых востребованных нынешним летом стран для самостоятельных путешествий, проанализировав стоимость билетов на июль.

Первое место в рейтинге заняла Грузия. Аналитики отмечают, что в эту страну из России отправится 11% туристов, а средняя стоимость авиабилетов составит 11 500 рублей.

На втором месте списка расположилась Италия, куда собираются отправиться 8% путешественников. В среднем стоимость билетов на самолет составляет 17 700 рублей.

На третье место эксперты определили Армению, куда нынешним летом планирую поехать 7% россиян. Средняя цена авиабилетов — 8600 рублей.



Замыкают рейтинг Испания (6%) и Черногория (5%). Цена авиабилетов в Испанию в среднем составит около 25 000 рублей, а в Черногорию — 18 000 рублей, сообщает портал OZON.travel.

