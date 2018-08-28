Названы лучшие города и страны для гастрономического туризма

Эксперты составили рейтинг городов России и зарубежных направлений, куда российские туристы чаще всего отправляются за гастрономическими впечатлениями.

Согласно результатам опроса, в тройку лучших российских городов для гастротуризма вошли Санкт-Петербург, Казань и Москва.

Туристы также отметили Подмосковье, Суздаль и Сочи.

Наиболее интересными странами в области гастрономии для российских туристов оказались Грузия, Армения, Белоруссия, Италия и Франция, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Стоит отметить, что за Санкт-Петербург отдали свои голоса 16% респондентов, за Казань — 13%, за Москву — 10%, за Московскую область — 6%, за Суздаль и Сочи — по 3%.

За Грузию в качестве лучшего зарубежного направления для гастрономического туризма проголосовало 16% опрошенных, за Армению — 10%, а за Белоруссию, Италию и Францию — по 6% путешествующих гурманов.

Ранее, как сообщал «Ридус», эксперты назвали самые популярные направления для самостоятельных зарубежных поездок летом.