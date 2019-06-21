Суд арестовал главу Пушкинского района по делу о взятке

Басманный суд Москвы постановил арестовать до 13 августа главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова.

Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах, сообщили «Интерфаксу» в суде.

Как отмечает агентство, защита Жиркова ходатайствовала о помещении его под домашний арест.

По версии следствия, будучи мэром Балашихи, Жирков получил от застройщика взятку в виде нежилых помещений общей площадью более тысячи квадратных метров в строящемся жилом доме.

В Следственном комитете считают, что взятку ему дали за неоднократный перенос сроков сдачи объекта и общее покровительство.

Накануне сотрудники ФСБ задержали Жиркова по подозрению в получении взятки и превышении полномочий. По данным «Интерфакса», днем ранее у него дома и на работе прошли обыски.

Ранее «Ридус» рассказывал историю о том, как жители подмосковного села Барково в 10 километрах от МКАД, в том числе старики и многодетные семьи, вынуждены были полгода ездить за три километра за водой из-за поломки водонапорной башни, починить которую мешала бюрократическая волокита в администрации Пушкинского района.

