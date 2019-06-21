найти ×
   
  • USD -0.26
    63.13
  • EUR -0.20
    71.35
СохранитьСохранено0
×

042163

Суд арестовал главу Пушкинского района по делу о взятке

Small f1a6d446e0
© youtube.com

© youtube.com

Басманный суд Москвы постановил арестовать до 13 августа главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова.

Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах, сообщили «Интерфаксу» в суде.

Как отмечает агентство, защита Жиркова ходатайствовала о помещении его под домашний арест.

По версии следствия, будучи мэром Балашихи, Жирков получил от застройщика взятку в виде нежилых помещений общей площадью более тысячи квадратных метров в строящемся жилом доме.

В Следственном комитете считают, что взятку ему дали за неоднократный перенос сроков сдачи объекта и общее покровительство.

Накануне сотрудники ФСБ задержали Жиркова по подозрению в получении взятки и превышении полномочий. По данным «Интерфакса», днем ранее у него дома и на работе прошли обыски.

Ранее «Ридус» рассказывал историю о том, как жители подмосковного села Барково в 10 километрах от МКАД, в том числе старики и многодетные семьи, вынуждены были полгода ездить за три километра за водой из-за поломки водонапорной башни, починить которую мешала бюрократическая волокита в администрации Пушкинского района.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (4)

  • Small 52171732e8
    Charli Bilsonсегодня, 16:34

    https://www.google.com HTML [url=www.google.com]BB[/url] keyword

  • Small 52171732e8
    Charli Bilsonсегодня, 16:34

    http://www.google.com

  • Small 52171732e8
    Charli Bilsonсегодня, 16:35

    All the latest print related articles

    https://www.contacthelpsupport.com/
    https://www.contacthelpsupport.com/epson-support/
    https://www.contacthelpsupport.com/hp-support/
    https://www.contacthelpsupport.com/amazon-prime-video-support/
    https://www.contacthelpsupport.com/carbonite-support/
    https://www.contacthelpsupport.com/hewlett-packard-support/
    https://www.contacthelpsupport.com/lexmark-support/
    https://www.contacthelpsupport.com/webroot-support/
    https://www.contacthelpsupport.com/tomtom-support/
    https://www.contacthelpsupport.com/acer-support/
    https://www.contacthelpsupport.com/asus-support/
    https://www.contacthelpsupport.com/arlo-support/
    https://www.contacthelpsupport.com/trend-micro-support/
    https://www.contacthelpsupport.com/pogo-support/
    https://printersupportnumber.com/hewlett-packard-support/

    printers are similar to photocopiers

  • Small default
    Ольга Ольгасегодня, 17:12

    Кто-то из царей еще говорил, что года через 2 каждого губернатора можно посадить. Ничего не изменилось. Только почему так выборочно. Надо давно уже составить график по областям и районам - 2 года отбыл - каждый собирай ДОПРовскую корзинку.

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
102827читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
22458246читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7295025читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

15035994читать позжечитаю позже