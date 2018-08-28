найти ×
   
  • USD -0.59
    63.39
  • EUR -0.09
    71.55
СохранитьСохранено0
×

-10884

Жителям Барково дали воду после жалобы «Ридусу» и Путину

Small f78f8d6c11
© Ridus

© Ridus

Жителям села Барково в Пушкинском районе Подмосковья восстановили водоснабжение после того, как они обратились с жалобами на бездействие чиновников сперва к «Ридусу», а затем на «Прямую линию» с Владимиром Путиным. Этого оказалось достаточно для оперативного решения проблемы.

«Нам дали воду, утром был „Водоканал“, починили», — радостно сообщили «Ридусу» жители Барково.

Еще совсем недавно замглавы администрации Пушкинского района Дмитрий Попов утверждал, что финансовые возможности отремонтировать вышедшее из строя оборудование водоснабжения села Барково отсутствуют, но в день «Прямой линии» с президентом такая возможность нашлась. До этого починить водонапорную башню бюрократическая волокита мешала целых полгода

По стечению обстоятельств накануне глава Пушкинского района Евгений Жирков был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК) и превышении полномочий (ст. 286 УК), сообщает РБК. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о его аресте.

Жирков с 2003 по 2014 год возглавлял городской округ Железнодорожный, с 2014 по 2017 год — городской округ Балашиха. Близкий к следствию источник РБК отметил, что обвинение Жиркова связано в том числе с опубликованным в 2017 году на YouTube видео, на котором человек, похожий на главу Балашихи, расположив на столе сумку с деньгами, обсуждает распределение откатов по контрактам.

Напомним, «Прямая линия» с Владимиром Путиным на этот раз длилась почти пять часов. Основные моменты «Ридус» собрал в одном двадцатиминутном видеоролике.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00135

Лжепатриарх Филарет восстановил УПЦ Киевского Патриархата

Small f78f8d6c11
© Петр Сивков/ТАСС

© Петр Сивков/ТАСС

Руководитель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) Филарет Денисенко объявил о восстановлении своей религиозной организации, которая ранее добровольно вошла в состав созданной в декабре 2018 года Православной Церкви Украины (ПЦУ).

«Отменили ликвидацию Киевского Патриархата и, наоборот, утвердили существование Киевского Патриархата и существование Киевской патриархии как юридического лица, которое должно владеть имуществом, и монастырями, и учебными учреждениями, которыми она владела до этого дня», — заявил Филарет на пресс-конференции после Собора УПЦ КП в Свято-Владимирском соборе Киева.

Как сообщают украинские СМИ, Собор УПЦ КП принял постановление, в котором объявил учредительный Собор ПЦУ 15 декабря 2018 года всего лишь собранием подписей архиереев о ликвидации УПЦ КП по требованию Константинопольского патриархата Варфоломея. Такая оценка Собору ПЦУ была дана невзирая на то, что подавляющее большинство прежде лояльных Филарету архиереев более его не поддерживает.

Из духовенства на Соборе в Свято-Владимирском соборе Киева Филарету удалось собрать лишь трех архиереев УПЦ КП из более чем сорок — митрополита Иоасафа Шибаева, епископа Филарета Панку и епископа Петра Москалева, а также священников и монахов. Прямо на Соборе были избраны два новых епископа из числа верных Филарету лиц. При этом в учредительном Соборе ПЦУ в декабре 2018 года участвовало около 50 архиереев, включая самого Филарета Денисенко.

Особо на Соборе подчеркнули, что Киевской патриархии под руководством Филарета, как и прежде, принадлежат все деньги и имущество УПЦ КП, включая банковские счета, недвижимость, храмы и монастыри, в том числе Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий Михайловский, а также Михайловский Богуславский, а все епархии, фактически перешедшие в ПЦУ, обязаны вернуться в подчинение УПЦ КП.

Напомним, минувшей зимой Константинопольский патриарх Варфоломей потряс весь православный мир, легализовав большую группу украинских раскольников путем объединения их в новую религиозную структуру — Православную Церковь Украины — и выдачи ее новоизбранному главе митрополиту Епифанию Думенко томоса об автокефалии.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который выполнял роль посредника, использовал томос об автокефалии в своей борьбе за президентское кресло, однако все равно проиграл выборы Владимиру Зеленскому. Ряд Поместных Православных Церквей, включая Русскую, Сербскую и Польскую, открыто отказались признавать решение патриарха Варфоломея, а большинство остальных Церквей взяли паузу на размышление.

До своего избрания предстоятелем ПЦУ митрополит Епифаний был ближайшим помощником и официальным преемником Филарета в УПЦ КП. Самому Филарету было отказано в возможности официально возглавить новую Церковь, так как резко против этого выступал патриарх Варфоломей. Тем не менее, Филарету был присвоен неофициальный титул «почетного патриарха», который противоречил положениям томоса.

В конце мая Филарет Денисенко заявил о том, что не будет исполнять положения томоса об автокефалии, поскольку был обманут президентом Порошенко и митрополитом Епифанием. Также он раскритиковал содержание томоса, который ставит новую Церковь Украины в подчиненное положение по отношению к Константинопольскому Патриархату. В ответ Епифаний опубликовал на официальном сайте ПЦУ указ, в котором объявил любые распоряжения Филарета недействительными.

Ранее «Ридус» в деталях рассказывал о том, что не так с новой Церковью Украины и почему в РПЦ не хотят признавать украинскую автокефалию.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
807420читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
98026608читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды

Правда посмертно.

27232890читать позжечитаю позже

Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?28 августа 2018

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

2140559читать позжечитаю позже