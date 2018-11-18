ФСБ задержала главу подмосковного района за взятку

Глава Пушкинского района Евгений Жирков был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки и превышении полномочий. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о его аресте, выяснили российские СМИ.

Жирков с 2003 по 2014 год возглавлял городской округ Железнодорожный, с 2014 по 2017 год — городской округ Балашиха. Из Балашихи чиновник ушел в июне 2017 года на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино». Во время «Прямой линии» с президентом на полигон пожаловались жители города и по указанию Владимира Путина свалку закрыли за одни сутки.

Обвинение Жиркова связано в том числе с опубликованным в 2017 году на YouTube видео, на котором человек, похожий на главу Балашихи, расположив на столе сумку с деньгами, обсуждает распределение откатов по контрактам, пишет РБК. Позже подлинность видеозаписи подтвердили эксперты Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции России.

В администрации Пушкинского района комментировать задержание Евгения Жиркова журналистам отказались.



Ранее «Ридус» рассказывал историю о том, как жители подмосковного села Барково в 10 километрах от МКАД, в том числе старики и многодетные семьи, вынуждены были полгода ездить за три километра за водой из-за поломки водонапорной башни, починить которую мешала бюрократическая волокита в администрации Пушкинского района.

Кроме того, недавно старейшее звероводческое хозяйство России ФГУП «Русский соболь» в Пушкинском районе лишилось электроэнергии, из-за чего соболи и норки оказались под угрозой голода.