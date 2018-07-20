Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал Петра Порошенко своей марионеткой. Так он прокомментировал известное высказывание президента о том, что Владимир Зеленский является «марионеткой Коломойского».

«Он [Порошенко] просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он — моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину», — заявил Коломойский газете «Экономическая правда».

«Он должен выйти к украинскому народу и сказать, что за то, что он хотел поживиться чужой собственностью, он устроил национализацию Приватбанка вместе с Гонтаревой. Точно также как он устраивал мародерство в Укрборонпроме», — добавил он.



Злоупотребления при поставках для армии людьми из окружения президента Порошенко — один из главных тезисов кандидата в президенты Владимира Зеленского, который накануне объявил состав будущего правительства в случае своей победы на выборах. Имена без пяти минут министров прозвучали в передаче «Право на власть» на телеканале «1+1», который принадлежит Коломойскому.

Так, Зеленский намерен поручить доктору Евгению Комаровскому курировать медицинское направление в стране, а юрист Руслан Стефанчук будет отвечать за идеологический блок. Представитель штаба Дмитрий Разумков будет курировать вопросы внутренней политики. Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк займется международной деятельностью, экономикой и финансами. Советник кандидата Руслан Рябошапка, а также Денис Монастырский и Галина Янценко в команде Зеленского будут заниматься вопросами правоохранительной и антикоррупционной деятельности.

Ранее в одной из программ телеканала «1+1» Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата. Противодействуют президенту не только Коломойский, но и другие его бывшие деловые партнеры — украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин. Причиной этому служит нарушение «венских» договоренностей 2014 года со стороны Порошенко, из-за чего Коломойский потерял контроль над своим главным активом — Приватбанком. По версии олигарха, это произошло потому, что президент очень хотел заполучить контрольный пакет акций телеканала «1+1», но был неверно проинформирован о структуре активов Коломойского.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Победу в нем одержал Владимир Зеленский с результатом 30,24% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко получил лишь 15,95%. Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур.

По результатам опроса общественного мнения жителей Украины, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в преддверии второго тура выборов, за Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса 72,2% респондентов, а рейтинг Порошенко — лишь 25,4%. На решение электората еще могут повлиять дебаты между кандидатами, вокруг которых уже случилась целая серия скандалов. Одним из условий проведения дебатов со стороны Зеленского было требование перестать называть его марионеткой Коломойского.