Лжепатриарх Филарет восстановил УПЦ Киевского Патриархата

Руководитель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) Филарет Денисенко объявил о восстановлении своей религиозной организации, которая ранее добровольно вошла в состав созданной в декабре 2018 года Православной Церкви Украины (ПЦУ).

«Отменили ликвидацию Киевского Патриархата и, наоборот, утвердили существование Киевского Патриархата и существование Киевской Патриархии как юридического лица, которое должно владеть имуществом, и монастырями, и учебными учреждениями, которыми она владела до этого дня», — заявил Филарет на пресс-конференции после Собора УПЦ КП в Свято-Владимирском соборе Киева.

Как сообщают украинские СМИ, Собор УПЦ КП принял постановление, в котором объявил учредительный Собор ПЦУ 15 декабря 2018 года всего лишь собранием подписей архиереев о ликвидации УПЦ КП по требованию Константинопольского патриарха Варфоломея. Такая оценка Собору ПЦУ была дана невзирая на то, что подавляющее большинство прежде лояльных Филарету архиереев предпочло остаться в новой Церкви.

Из духовенства на Соборе в Свято-Владимирском соборе Киева Филарету удалось собрать лишь трех архиереев УПЦ КП из более чем сорока — митрополита Иоасафа Шибаева, епископа Филарета Панку и епископа Петра Москалева, а также священников и монахов. Прямо на Соборе были избраны два новых епископа из числа верных Филарету лиц. При этом в учредительном Соборе ПЦУ в декабре 2018 года участвовало около 50 архиереев, включая самого Денисенко.

Особо на сегодняшнем Соборе подчеркнули, что Киевской Патриархии под руководством Филарета, как и прежде, принадлежат все деньги и имущество УПЦ КП, включая банковские счета, недвижимость, храмы и монастыри, в том числе Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий Михайловский, а также Михайловский Богуславский, а все епархии, фактически перешедшие в ПЦУ, обязаны вернуться в подчинение УПЦ КП.

Напомним, минувшей зимой Константинопольский патриарх Варфоломей потряс весь православный мир, легализовав большую группу украинских раскольников путем объединения их в новую религиозную структуру — Православную Церковь Украины — и выдачи ее новоизбранному главе митрополиту Епифанию Думенко томоса об автокефалии.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который выполнял роль посредника, использовал томос об автокефалии в своей борьбе за президентское кресло, однако все равно проиграл выборы Владимиру Зеленскому. Ряд Поместных Православных Церквей, включая Русскую, Сербскую и Польскую, открыто отказались признавать решение патриарха Варфоломея, а большинство остальных Церквей взяли паузу на размышление.

До своего избрания предстоятелем ПЦУ митрополит Епифаний был ближайшим помощником и официальным преемником Филарета в УПЦ КП. Самому Филарету было отказано в возможности официально возглавить новую Церковь, так как резко против этого выступал патриарх Варфоломей. Тем не менее, Филарету был присвоен неофициальный титул «почетного патриарха», который противоречил положениям томоса.

В конце мая Филарет Денисенко заявил о том, что не будет исполнять положения томоса об автокефалии, поскольку был обманут президентом Порошенко и митрополитом Епифанием. Также он раскритиковал содержание томоса, который ставит новую Церковь Украины в подчиненное положение по отношению к Константинопольскому Патриархату. В ответ Епифаний опубликовал на официальном сайте ПЦУ указ, в котором объявил любые распоряжения Филарета недействительными.



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