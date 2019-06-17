Сын Алибасова рассказал, что его отец не ориентируется во времени

Сын основателя группы «На-на» Бари Алибасова рассказал, что у его отца по-прежнему наблюдаются проблемы с памятью.

«Прошло уже четыре дня после выхода из медикаментозного сна, и он до сих пор не ориентируется во времени», — сообщил Бари Бариевич в беседе с ФАН.

По словам Алибасова-младшего, сознание его отца постоянно «прыгает» во времени: «то ему кажется, что он оказался в больнице после авиакатастрофы, в которую попадала группа „На-на“, то ему кажется, что они поехали во время Второй чеченской кампании в Чечню, то ему кажется, что они в Косово и оказались в больнице там».

Бари Каримовичу становится лучше, когда рядом с ним находится его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, отметил сын продюсера. «Мой отец тогда думает, будто сейчас конец 80-х, и они с Лидией Николаевной отдыхают на черноморском курорте, и у них конфетно-букетный период», — пояснил изданию Алибасов-младший.

Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин подтвердил РИА Новости, что Бари Алибасова выписали из больницы, а через три дня его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан. По словам Горжанкина, Алибасов самостоятельно ходит, говорит и уже строит рабочие планы.

Накануне в НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что состояние продюсера остается тяжелым и он все еще находится в токсикологической реанимации.



Как писал ранее «Ридус», 72-летний Алибасов получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, выпив вместо сока жидкость для прочистки труб «Крот».

Его госпитализировали в институт Склифосовского, где ввели в искусственную кому.

К настоящему времени Алибасов пришел в сознание, но, по словам сына, плохо узнает окружающих и не понимает, какой сейчас год.