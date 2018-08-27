Российским автомобилистам придумали новый штраф

Президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова сегодня рассмотрит введение штрафов до 2,5 тысяч рублей для автомобилистов, которые не платят за проезд по платным участкам дорог.

В настоящее время организация проезда через платные автодороги предусматривает обязательную остановку машины на пункте взимания платы, что имеет ряд недостатков, пишет «Парламентская газета». Во-первых, это тормозит поток машин и замедляет движение, во-вторых, строительство и содержание таких пунктов компенсируется за счет повышенного тарифа за проезд. Однако для внедрения автоматического списания платы за проезд и штрафов за неуплату сбора необходимо внести правки в законодательство.



Если соответствующие правки к Административному и Бюджетному кодексам примут, то первая в России система «Свободный поток» с постоплатой заработает на Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области. Именно там автомобилисты и смогут «собрать» новые штрафы, если не оплатят проезд по платному участку.



В правительстве считают, что, помимо штрафов, в роли механизма, предотвращающего бесплатный проезд, может также выступить «хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку». Ожидается, что штрафы будут зачислять в бюджеты регионов.

Напомним, с 1 марта в Москве заработала новая система автоматической фиксации дорожных нарушений, которая будет наказывать водителей, задержавшихся во время затора на перекрестке, размеченном желтой «вафельницей». Камеры фиксируют нарушение в том случае, если во время затора автомобилист останавливается в зоне «вафельной» разметки минимум на 5 секунд и тем самым создает помехи другим участникам движения. Размер штрафа за нарушение правил проезда «вафельной» разметки составляет одну тысячу рублей.

Кроме того, недавно руководство ГИБДД выступило за резкое увеличение штрафа для автомобилистов за превышение максимально разрешенной скорости на 20—40 км/ч — сразу в шесть раз до 3 тысяч рублей, а также предложило лишить скидки 50% при безотлагательной оплате штрафов лихачей, которые часто превышают скорость. По мнению полицейских, такая мера необходима для того, чтобы остановить рост числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с этим видом нарушения ПДД.

Но и это не все: представители Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили ввести платные перекрестки в России ради избавления от пробок. Соответствующий эксперимент планируется начать в 2020 году в одном из городов России.