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В США представили гиперзвуковую ракету нового типа

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© aviationweek.com

© aviationweek.com

Крупная американская военно-промышленная компания Raytheon представила концепт гиперзвуковой ракеты нового типа — на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.

Во время презентации новинки вице-президент Raytheon Том Бассинг заявил, что это оружие «являет собой фундаментальные изменения» и у остальных государств ничего подобного в распоряжении нет.

«В представленном компанией дизайне ракета не имеет воздухозаборников, однако конструкторы, как отмечает издание, часто маскируют столь прорывные технологии. Компания-разработчик утверждает, что скорость ракеты составит около 5 Маха (в пять раз превышает скорость звука)», — отмечает РИА Новости.

Напомним, в настоящее время мировым лидером в разработке гиперзвукового оружия является Россия. В марте 2016 года российские военные заявили об успешном испытании гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон», после чего в отечественных и иностранных СМИ началась дискуссия о пересмотре всей существующей системы баланса военных сил в мире и даже о «конце эры авианосцев». В апреле 2018 года «Циркон» на испытаниях достиг скорости в 8 Махов.

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, «Циркон» уже входит в арсенал Вооруженных сил РФ и его развертывание запланировано в рамках новой государственной программы вооружения на 2018—2027 годы.

В феврале 2018 года в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин впервые рассказал о комплексах «Авангард», которые представляют собой межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми маневрирующими боевыми блоками. Путин отметил, что благодаря использованию гиперзвуковых технологий, «Авангард» «неуязвим для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО». Весной 2019 года командующий РВСН Сергей Каракаев пообещал, «Авангард» встанет на боевое дежурство до конца года.

Кроме того, российские ученые заняты разработкой многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов из атмосферы в космосе на гиперзвуковых скоростях.

В свою очередь, в 2018 году американские военные начали создавать ракету ARRW класса «воздух-поверхность». Параллельно в США создается гиперзвуковая ракета HCSW дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил.

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