Гиперзвуковые «Цирконы» назвали смертельно опасными для флота США

Новейшие российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3К22 «Циркон» способны уничтожать авианосцы, которые являются основой военно-морского флота США, и потому данные ракеты должны считаться стратегическим вооружением. Такое мнение высказал политический обозреватель Юрий Селиванов.

«Я бы назвал „Циркон“ гиперстратегическим оружием, потому что в своей основе это оружие для поражения крупных морских целей — прежде всего по умолчанию американских авианосцев», — заявил эксперт в эфире телеканала «Звезда».

По словам Селиванова, уничтожение хотя бы одного авианосца «сломает всю американскую стратегию, причем не только на море».

«Американцы за счет флота держат трансатлантический мост с Европой, и таким образом он будет парализован, если дойдет дело до войны», — добавил он.

Напомним, российские военные заявили об успешном испытании гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» в марте 2016 года, после чего в отечественных и иностранных СМИ началась дискуссия о пересмотре всей существующей системы баланса военных сил в мире и даже о «конце эры авианосцев». Новый всплеск интереса к этой теме последовал после того, как в апреле 2018 года «Циркон» на испытаниях достиг скорости в 8 Махов, а в российском военном ведомстве заявили о планах как можно скорее принять эту ракету на вооружение.

Хотя тактико-технические характеристики «Циркона» засекречены, в СМИ в 2018 году и ранее появилось довольно много информации на этот счет. Так, предполагается, что ракеты «Циркон» совершают полет почти в космосе на маршевом участке на высоте 30—40 км, где сопротивление воздуха невелико. Дальность полета ракеты составляет от 400 до 1000 км, а стартует она с помощью универсальных пусковых установок 3С14, поэтому на нее могут быть в короткие сроки заменены противокорабельные ракеты «Оникс» и крылатые ракеты «Калибр».

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, «Циркон» уже входит в арсенал Вооруженных сил РФ и ее развертывание запланировано в рамках новой государственной программы вооружения на 2018—2027 годы.