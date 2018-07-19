найти ×
   
  • USD
    65.66
  • EUR
    75.15
СохранитьСохранено0
×

0217431

Представлено изображение первого в России гиперзвукового космического дрона

Small f78f8d6c11

© "ИСОН"

В СМИ появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов из атмосферы в космосе на гиперзвуковых скоростях.

«На фото представлен беспилотник самолетного типа с одним двигателем, который является прототипом перспективного многоразового летательного аппарата. На втором изображении показана схема выведения данного аппарата на орбиту и его возвращения на землю при помощи парашютов», — сообщает РИА Новости.

Гиперзвуковой космический дрон в интересах Роскосмоса разрабатывает компания «ИСОН». В фонде «Сколково» журналистам объяснили, что дрон сконструирован как многоразовый, что дает возможность многократного повторения испытаний и повышения качества предварительной летной отработки. Для производства дрона планируется использовать комплектующие только отечественного производства.

© «ИСОН»

Напомним, смысл разработки гиперзвуковых летательных аппаратов заключается в их неуловимости. Таким аппаратам будут не страшны ни классические зенитно-ракетные комплексы ПВО, ни истребители-перехватчики, которые никогда не смогут сбить, к примеру, гиперзвуковую крылатую ракету, летящую на скорости, много превышающую скорость звука.

Как рассказывал «Ридус», на сегодняшний день гиперзвуковой техникой в той или иной степени готовности обладают лишь шесть стран: США, ЕС, Россия, Австралия, Индия и Китай.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
27413003читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
17020942читать позжечитаю позже

главное

|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

92214623читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202070читать позжечитаю позже