Представлено изображение первого в России гиперзвукового космического дрона

В СМИ появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов из атмосферы в космосе на гиперзвуковых скоростях.

«На фото представлен беспилотник самолетного типа с одним двигателем, который является прототипом перспективного многоразового летательного аппарата. На втором изображении показана схема выведения данного аппарата на орбиту и его возвращения на землю при помощи парашютов», — сообщает РИА Новости.



Гиперзвуковой космический дрон в интересах Роскосмоса разрабатывает компания «ИСОН». В фонде «Сколково» журналистам объяснили, что дрон сконструирован как многоразовый, что дает возможность многократного повторения испытаний и повышения качества предварительной летной отработки. Для производства дрона планируется использовать комплектующие только отечественного производства.



Напомним, смысл разработки гиперзвуковых летательных аппаратов заключается в их неуловимости. Таким аппаратам будут не страшны ни классические зенитно-ракетные комплексы ПВО, ни истребители-перехватчики, которые никогда не смогут сбить, к примеру, гиперзвуковую крылатую ракету, летящую на скорости, много превышающую скорость звука.

Как рассказывал «Ридус», на сегодняшний день гиперзвуковой техникой в той или иной степени готовности обладают лишь шесть стран: США, ЕС, Россия, Австралия, Индия и Китай.