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Послание президента Федеральному собранию: прямая трансляция

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© kremlin.ru

«Ридус» ведет онлайн-трансляцию события.

Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ.

Прошлогоднее послание главы государства стало одним из наиболее ярких: Путин рассказал о новейших образцах российских вооружений — ракетном комплексе «Авангард», ракете «Кинжал» и межконтинентальной баллистической ракете РС-28 «Сармат». В этот раз, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь российского лидера будет носить исключительно «рабочий характер». Основное внимание президент уделит социально-экономическим вопросом и реализации национальных проектов.

  • Острый вопрос — медицинские кадры, проинформировал Путин.

    «Предлагаю снять возрастные ограничение по программе „Земский город“. Надо, чтобы врачи старше 50 лет также могли переезжать в сельскую местность, получать подъемные средства и работать», — отметил Владимир Путин.

  • Путин констатировал, что россияне крайне недовольны здравоохранением. Президент призвал активнее строить и ремонтировать медицинские учреждения.

    «Поручаю правительству утвердить высокие стандарты поликлиник и внедрить механизмы, которые будут мотивировать медицинский персонал повышать качество работы. Люди должны чувствовать бережливое к себе отношение», — сказал Владимир Путин.

  • Государство должно заключать с нуждающимися гражданами социальные контракты. Согласно такому контракту, власти помогут человеку пройти обучение, найти работу или начать свое дело, заявил Путин.

  • Владимир Путин напомнил, что сейчас за чертой бедности живут 19 миллионов россиян. Еще больше людей вынуждены экономить на самом необходимом. «Это многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры», — сказал глава государства.

    «Государство обязано помочь людям», — призвал Путин.

  • Еще Путин предложит снизить ставки по ипотеке. Льготная ипотека может составить всего 6%, если в семье есть двое и больше детей.

  • Кроме того, Путин пообещал снизить налог на жилплощадь с расчетом по каждому ребенку, а пособие на детей-инвалидов увеличить с пяти до десяти тысяч рублей.

  • Подготовлен новый пакет по поддержке российских семей.

    «Рождение детей не должно грозить бедностью. Предлагаю увеличить финансовую помощь семьям до двух прожиточным минимумов одного ребенка в отдельно взятом регионе», — сказал президент, отметив, что выплаты также предусмотрены на рождение первых и вторых детей. 

  • На реализацию проектов будут направлены колоссальные финансовые ресурсы. Уже в этом году россияне должны почувствовать себя лучше, говорит Путин. 

  • Владимир Путин поприветствовал присутствующих. Он отметил, что послание будет сосредоточено на внутренних вопросах.

    «Содержание и ориентиры нацпроектов отражают запросы граждан РФ», — подчеркнул Путин, отметив, что запаса времени на раскачку нет.

  • До начала выступления Путина остаются считанные минуты. Мероприятие, как и в прошлом году, проходит в Гостином дворе.

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