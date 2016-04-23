Послание президента Федеральному собранию: прямая трансляция
- 20 февраля 2019, 11:55
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
«Ридус» ведет онлайн-трансляцию события.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ.
Прошлогоднее послание главы государства стало одним из наиболее ярких: Путин рассказал о новейших образцах российских вооружений — ракетном комплексе «Авангард», ракете «Кинжал» и межконтинентальной баллистической ракете РС-28 «Сармат». В этот раз, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь российского лидера будет носить исключительно «рабочий характер». Основное внимание президент уделит социально-экономическим вопросом и реализации национальных проектов.
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Острый вопрос — медицинские кадры, проинформировал Путин.
«Предлагаю снять возрастные ограничение по программе „Земский город“. Надо, чтобы врачи старше 50 лет также могли переезжать в сельскую местность, получать подъемные средства и работать», — отметил Владимир Путин.
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Путин констатировал, что россияне крайне недовольны здравоохранением. Президент призвал активнее строить и ремонтировать медицинские учреждения.
«Поручаю правительству утвердить высокие стандарты поликлиник и внедрить механизмы, которые будут мотивировать медицинский персонал повышать качество работы. Люди должны чувствовать бережливое к себе отношение», — сказал Владимир Путин.
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Государство должно заключать с нуждающимися гражданами социальные контракты. Согласно такому контракту, власти помогут человеку пройти обучение, найти работу или начать свое дело, заявил Путин.
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Владимир Путин напомнил, что сейчас за чертой бедности живут 19 миллионов россиян. Еще больше людей вынуждены экономить на самом необходимом. «Это многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры», — сказал глава государства.
«Государство обязано помочь людям», — призвал Путин.
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Еще Путин предложит снизить ставки по ипотеке. Льготная ипотека может составить всего 6%, если в семье есть двое и больше детей.
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Кроме того, Путин пообещал снизить налог на жилплощадь с расчетом по каждому ребенку, а пособие на детей-инвалидов увеличить с пяти до десяти тысяч рублей.
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Подготовлен новый пакет по поддержке российских семей.
«Рождение детей не должно грозить бедностью. Предлагаю увеличить финансовую помощь семьям до двух прожиточным минимумов одного ребенка в отдельно взятом регионе», — сказал президент, отметив, что выплаты также предусмотрены на рождение первых и вторых детей.
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На реализацию проектов будут направлены колоссальные финансовые ресурсы. Уже в этом году россияне должны почувствовать себя лучше, говорит Путин.
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Владимир Путин поприветствовал присутствующих. Он отметил, что послание будет сосредоточено на внутренних вопросах.
«Содержание и ориентиры нацпроектов отражают запросы граждан РФ», — подчеркнул Путин, отметив, что запаса времени на раскачку нет.
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До начала выступления Путина остаются считанные минуты. Мероприятие, как и в прошлом году, проходит в Гостином дворе.
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