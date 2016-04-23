Послание президента Федеральному собранию: прямая трансляция

Подготовлен новый пакет по поддержке российских семей.

«Рождение детей не должно грозить бедностью. Предлагаю увеличить финансовую помощь семьям до двух прожиточным минимумов одного ребенка в отдельно взятом регионе», — сказал президент, отметив, что выплаты также предусмотрены на рождение первых и вторых детей.