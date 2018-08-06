Трамп объявил о своем выдвижении на второй срок

Президент США Дональд Трамп объявил о своем решении баллотироваться в президенты на выборах 2020 года.

«Сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло», — сказал Трамп. Трансляцию его выступления в Орландо, штат Флорида, вел телеканал FoxNews.

Американские СМИ отметили, что президент выбрал Флориду для запуска новой избирательной кампании, поскольку в 2016 году здесь его поддержало наибольшее число избирателей. На этот раз число желающих вживую послушать Трампа вчетверо превысило вместимость спортивной арены, где проходило его выступление. Кроме того, в южной части Флориды находится гольф-клуб Трампа, где он любит отдыхать и с начала президентства провел там более 100 дней.

Напомним, на днях Трамп отметился несколькими резонансными заявлениями. Прежде всего, он заявил, что американской экономике грозит «невиданный крах» в том случае, если в ноябре 2020 года на очередных президентских выборах он не будет переизбран на второй срок. «Сохраним Америку великой!», — призвал он своих сторонников.

Накануне, выполняя одно из своих предвыборных обещаний, Трамп объявил о том, что уже на следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иммигрантов. В настоящее время около 12 миллионов иммигрантов, главным образом из Мексики и Центральной Америки, находятся в Соединенных Штатах нелегально.



Затем Трамп назначил новым исполняющим обязанности руководителя Минобороны США министра армии Марка Эспера. Смена главы Пентагона произошла на фоне опасений относительно начала открытого вооруженного конфликта между США и Ираном.