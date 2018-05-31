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Трамп сменил министра обороны

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

Президент Дональд Трамп назначил новым исполняющим обязанности руководителя Минобороны США министра армии Марка Эспера. Смена главы Пентагона произошла на фоне опасений относительно начала открытого вооруженного конфликта между США и Ираном.

«И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность, чтобы больше времени посвящать семье. Я благодарю Патрика за его выдающуюся службу и назначу министра армии Марка Эспера новым исполняющим обязанности министра обороны. Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он сделает фантастическую работу!», — написал Трамп в Твиттере.

Марк Эспер занимает должность министра армии США с 20 ноября 2017 года. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона — компании Raytheon.

Министр армии США является гражданским служащим в американском Министерстве обороны, подчиняется напрямую министру обороны и отвечает за все вопросы, касающиеся армии США, в том числе кадровую политику, хозяйственное обеспечение, закупку и хранение вооружения и оборудования, коммуникации и финансовое управление. Министр армии выдвигается на должность президентом и утверждается Сенатом.

Напомним, бывший топ-менеджер компании Boeing Патрик Шанахан был назначен Дональдом Трампом и. о. министра обороны США после ухода в отставку генерала Джеймса Мэттиса по прозвищу Бешеный пес, у которого возникли разногласия с президентом по поводу решения о выводе войск с территории Сирии. Кандидатура Шанахана вызвала сомнения у некоторых сенаторов, в связи с чем его утверждение затянулось.

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