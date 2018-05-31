Трамп сменил министра обороны
- 18 июня 2019, 23:09
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Президент Дональд Трамп назначил новым исполняющим обязанности руководителя Минобороны США министра армии Марка Эспера. Смена главы Пентагона произошла на фоне опасений относительно начала открытого вооруженного конфликта между США и Ираном.
«И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность, чтобы больше времени посвящать семье. Я благодарю Патрика за его выдающуюся службу и назначу министра армии Марка Эспера новым исполняющим обязанности министра обороны. Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он сделает фантастическую работу!», — написал Трамп в Твиттере.
Марк Эспер занимает должность министра армии США с 20 ноября 2017 года. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона — компании Raytheon.
Министр армии США является гражданским служащим в американском Министерстве обороны, подчиняется напрямую министру обороны и отвечает за все вопросы, касающиеся армии США, в том числе кадровую политику, хозяйственное обеспечение, закупку и хранение вооружения и оборудования, коммуникации и финансовое управление. Министр армии выдвигается на должность президентом и утверждается Сенатом.
Напомним, бывший топ-менеджер компании Boeing Патрик Шанахан был назначен Дональдом Трампом и. о. министра обороны США после ухода в отставку генерала Джеймса Мэттиса по прозвищу Бешеный пес, у которого возникли разногласия с президентом по поводу решения о выводе войск с территории Сирии. Кандидатура Шанахана вызвала сомнения у некоторых сенаторов, в связи с чем его утверждение затянулось.
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