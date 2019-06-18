Трамп объявил о начале массовой депортации мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе власти страны начнут массовую депортацию миллионов нелегальных мигрантов.

«На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли», — написал Трамп в Twitter.

Президент призвал своих политических оппонентов-демократов поддержать иммиграционную реформу. Американский лидер убежден, что если она будет принята, то пограничный кризис можно будет завершить в ближайшее время, передает ФАН.

Заодно Трамп похвалил решение Мексики об ужесточении миграционных законов и рассказал о готовности Гватемалы подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран.

Напомним, борьба с мексиканской нелегальной иммиграцией была одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Выполнить его он намеревался путем целого ряда мер, начиная от давления на власти Мексики и заканчивая строительством стены на южной границе Соединенных Штатов. Конгресс отказался финансировать эту затею, и тогда Трамп подписал указ о введении режима ЧП на американо-мексиканской границе, что позволит ему профинансировать стройку из денег, выделенных на ликвидацию последствий катастроф и стихийных бедствий. Кроме того, Пентагон направил тысячи военнослужащих на границу США и Мексики для оказания помощи таможенным и пограничным службам в борьбе с нелегальной иммиграцией.



В настоящее время около 12 миллионов иммигрантов, главным образом из Мексики и Центральной Америки, находятся в Соединенных Штатах нелегально. Недавно Белый дом выпустил заявление, в котором напомнил, что постоянный приток нелегальных мигрантов в США ухудшает «каждый аспект жизни нации»: школы и больницы переполнены, система социального обеспечения истощается, а уровень преступности растет. «Члены банд, контрабандисты, торговцы людьми, наркотики всех видов перетекают через южную границу прямо в наше общество. Каждый год мы теряем тысячи невинных жизней в результате этого хаоса беззакония», — сказано в заявлении.