Трамп спрогнозировал американской экономике «невиданный крах»

Президент США Дональд Трамп убежден, что американской экономике грозит «невиданный крах» в том случае, если в ноябре 2020 года на очередных президентских выборах победу одержит не он.

«Экономика Трампа устанавливает рекорды, и ей еще предстоит пройти долгий путь», — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Однако, по его словам, если кто-то, кроме него, победит в 2020 году, произойдет такой крах рынка, которого ранее не никогда видели.

«Сохраним Америку великой!» — резюмировал глава американского государства.

Правда, Трамп не уточнил, какие рекорды в американской экономике он имеет в виду.



Как сообщал «Ридус», ранее президент США заявил, что рассматривает возможность применения односторонних санкций в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2», но не отрицает, что участвующие проекте государства действуют в рамках своих законных прав и интересов.