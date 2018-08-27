Кудрин открестился от слов о социальном взрыве

Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал свое резонансное высказывание в программе «Познер» на «Первом канале» о возможности социального взрыва в России по экономическим причинам.

«Я просто говорю, что да, когда есть почва, она связана с сокращением реальных доходов населения, и когда в 2019-м человек живет за чертой бедности, конечно, это беспокоит, и многие граждане могут быть обеспокоены и тем самым выражать свою позицию. Я только об этом говорил», — цитирует объяснения Кудрина «РИА Новости».

Он выразил надежду, что «социального взрыва» в России не будет и обусловленные экономической ситуацией настроения населения не превратятся в протестные.



Ранее на заявление Кудрина в программе «Познер» отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты «эмоциональным проявлением». При этом Песков отметил, что проблема бедности существует и этого никто не скрывает, однако не стоит ее оценивать гипертрофированно.

Напомним, в программе у телеведущего Владимира Познера Кудрин назвал массовую бедность в России позорным явлением и выразил опасение, что ухудшение экономического положения населения может обернуться социальным взрывом. В качестве меры, направленной на снижение бедности, он предложил выплачивать пособия на первого ребенка всем нуждающимся семьям.

Недавно Росстат объявил, что половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления и располагает доходами, позволяющими приобретать только еду и одежду. Почти 15% российских семей могут позволить себе тратить деньги только на еду, а оплата услуг ЖКХ вызывает у них затруднения. По данным ведомства, более половины россиян (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц. Чуть больше трети (37%) получают до 19 тысяч рублей, а каждый четвертый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей. Каждый восьмой россиянин (12%) пребывает за чертой бедности, получая не больше 10 тысяч рублей дохода.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан. Экономисты Высшей школы экономики и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ подсчитали, что в 2019 году реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение. Сам Кудрин в конце мая выдал прогноз, согласно которому российская экономика по итогам 2019 года не сможет вырасти выше 1%.