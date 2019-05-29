Россиянам предсказали падение реальных доходов в 2019 году

Экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) заявили о том, что в 2019 году реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение.

Падение реальных доходов населения России в начале 2019 года признает и Росстат, а мрачный прогноз экспертов касается второго квартала и всего 2019 года в целом, пишет РБК.



Экономисты указывают, что перспективы на улучшение динамики доходов россиян во втором полугодии совершенно не очевидны, поскольку сохраняются глобальные риски для экономики страны, в том числе падение цен на нефть и введение новых антироссийских санкций. При этом факторов для роста реальных доходов граждан сегодня не просматривается.

«Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит», — считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Как сообщал «Ридус», индекс потребительской уверенности россиян, который рассчитывают The Conference Board и Nielsen, в первом квартале 2019 года рухнул до исторического минимума в 62 пункта. Предыдущий антирекорд в 63 пункта был зафиксирован в первом и четвертом кварталах крайне непростого для российской экономики 2016 года. В последнем квартале прошлого года индекс составлял 65 пунктов, а накануне кризиса 2014 года — 83 пункта. Это означает, что все меньше россиян верит в улучшение своих финансовых перспектив .

Основания для мрачных настроений у россиян монументальные — на днях Росстат объявил, что половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления и располагает доходами, позволяющими приобретать только еду и одежду, а почти 15% российских семей может позволить себе тратить деньги только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают у них затруднения.