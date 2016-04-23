Покинувшие Чемодановку цыгане приедут в Волгоград

Часть цыганских семей, покинувших село Чемодановка в Пензенской области, переезжает к родственникам в Волгоград.

Пока неизвестно, сколько именно представителей этой национальности прибудет в областной центр.

Также нет сведений, приедут ли они в город на Волге на время или останутся там жить, сообщает портал NovostiVolgograda.ru.

Ранее в статье «Ридуса» говорилось, что пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина объявила о добровольном отъезде из села Чемодановка всей местной цыганской общины численностью около 500 человек после конфликта с местными жителями, из-за которого погиб мужчина.

Некоторые СМИ со ссылкой на главу сельсовета Сергея Фадеева сообщили, что цыган из Чемодановки и соседнего села Лопатки общей численностью около 900 человек отправили автобусами в Волгоградскую область в принудительном порядке.

На это Дина Черемушкина ответила, что ни о каком принудительном выселении цыган речи не идет и автобусы для них власти не предоставляли. Пресс-секретарь предположила, что цыгане направились к родственникам в разные регионы России.

Напомним, 13 июня между жителями Чемодановки и представителями местной цыганской общины произошла массовая драка. Сельчане объявили виновниками конфликта цыган, которые якобы приставали к дочерям местных жителей и торговали наркотиками. Один из пострадавших в драке мужчин скончался в больнице, второй остается в тяжелом состоянии.

На следующий день сотни людей перекрыли федеральную трассу М-5, чтобы не допустить прибытия в село цыган из других областей. В регионе был объявлен план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков.

Расследование дела об убийстве в Чемодановке было передано в Главное следственное управление СК РФ, а число задержанных составило 15 человек. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заверил, что расследование будет завершено.