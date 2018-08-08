США отправят тысячу военных на Ближний Восток из-за «иранской угрозы»

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Соединенные Штаты готовят к отправке на Ближний Восток тысячу военнослужащих, сообщает Reuters.

Глава Пентагона отметил, что эта мера связана «с угрозами с воздуха, с моря и с суши», исходящими от Ирана.

По его словам, США не стремятся к конфликту с Ираном.

В то же время Шанахан добавил, что это решение поможет усилить безопасность уже находящихся на Ближнем Востоке военных и укрепить национальные интересы, поскольку Вашингтон и в дальнейшем собирается укреплять военное присутствие в этом регионе.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива были атакованы два танкера: Front Altair зарегистрированной на Бермудских островах компании Frontline и Kokuka Courageous сингапурской BSM. Экипажи танкеров, среди которых были граждане России, Грузии и Филиппин, не пострадали и были эвакуированы иранскими и американскими моряками. Сперва арабские СМИ сообщали, что суда подверглись торпедной атаке, однако позже американские источники заявили о минах.



На следующий день США возложили на Иран ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе.

В воскресенье, 16 июня, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что его страна рассматривает весь спектр вариантов противодействия Ирану в регионе, включая военный.