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США отправят тысячу военных на Ближний Восток из-за «иранской угрозы»

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© JALIL REZAYEE/EPA\TASS

© JALIL REZAYEE/EPA\TASS

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Соединенные Штаты готовят к отправке на Ближний Восток тысячу военнослужащих, сообщает Reuters.

Глава Пентагона отметил, что эта мера связана «с угрозами с воздуха, с моря и с суши», исходящими от Ирана.

По его словам, США не стремятся к конфликту с Ираном.

В то же время Шанахан добавил, что это решение поможет усилить безопасность уже находящихся на Ближнем Востоке военных и укрепить национальные интересы, поскольку Вашингтон и в дальнейшем собирается укреплять военное присутствие в этом регионе.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива были атакованы два танкера: Front Altair зарегистрированной на Бермудских островах компании Frontline и Kokuka Courageous сингапурской BSM. Экипажи танкеров, среди которых были граждане России, Грузии и Филиппин, не пострадали и были эвакуированы иранскими и американскими моряками. Сперва арабские СМИ сообщали, что суда подверглись торпедной атаке, однако позже американские источники заявили о минах.

На следующий день США возложили на Иран ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе.

В воскресенье, 16 июня, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что его страна рассматривает весь спектр вариантов противодействия Ирану в регионе, включая военный.

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Названы самые популярные профессии у российских мужчин и женщин

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала наиболее популярные профессии у российских мужчин и женщин.

Согласно проведенному исследованию, женщины в прошлом году чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек).

На втором месте списка оказались работники образования (3,7 миллиона).

Следом за ними идут специалисты в области бизнеса и администрирования (3,3 миллиона) и представители экономической и административной сферы (2,2 миллиона), сообщает RT.

Больше всего мужчин в России в 2018 году работало водителями или операторами подвижного оборудования (6,6 миллиона человек).

На втором месте — рабочие металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона).

Далее следуют строители (2,2 миллиона) и охранники (2,2 миллиона), а также специалисты в области науки и техники (2,1 миллиона), отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», в апреле Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в России.

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