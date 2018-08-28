Переговоры о мире в Донбассе сдвинулись с мертвой точки

Вернувшийся по просьбе президента Владимира Зеленского в трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе в качестве представителя Киева экс-президент Украины Леонид Кучма позитивно оценил перезапуск переговоров, назвав новое заседание группы конструктивным.

«Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир», — цитирует слова Кучмы пресс-служба президента Украины.



«Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и обратная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу», — отметил Леонид Кучма.



Со слов экс-президента известно, что во время заседания трехсторонней контактной группы обсуждался «режим тишины», водоснабжение Донбасса, а также вопросы обмена военнопленными, в том числе возвращения на Украину моряков, задержанных за нарушение российской границы и провокацию в Керченском проливе.

Представитель российской стороны — полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов — сообщил, что на заседании договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня.

Поскольку в Киеве стремятся вести переговоры о судьбе Донбасса через голову руководства Донецкой и Луганской народных республик, возможность встречи президентов Украины и России прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что для проведения переговоров на высшем уровне Киев должен сперва выполнить достигнутые в ходе предыдущих встреч в «нормандском формате» договоренности.

«Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы „нормандской четверки“ (Россия, Украина, Франция и Германия). Если с чистого листа, то это не получится», — заявил Лавров в интервью РБК.

Сергей Лавров пояснил, что в «нормандском формате» на уровне лидеров четырех стран за последние четыре года были достигнуты конкретные договоренности о разведении сил и средств в трех пилотных районах на линии соприкосновения и об оформлении процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов.

«И то и другое было предметом конкретных договоренностей лидеров. Они поручили оформить эти договоренности на бумаге. До сих пор этого не сделано. Поэтому перед тем, как собираться в „нормандском формате“ в очередной раз, надо как минимум с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше. Давайте их оформим, а потом уже будут готовиться новые „нормандские“ саммиты», — подчеркнул Лавров.

Напомним, в апреле 2019 года оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук сделал сенсационное заявление, которое фактически можно трактовать как получение согласия от Донецка и Луганска войти в состав Украины на правах автономии. По мнению Медведчука, с помощью европейских стран и России через несколько лет получится выйти из кризиса в Донбассе.