Пензенский губернатор обвинил США в волнениях в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвинил США в провокации беспорядков в селе Чемодановка, где из-за конфликта местных жителей с цыганами погиб мужчина. Об этом губернатор заявил на народном сходе. Видеозапись выступления губернатора опубликована в социальных сетях.

«Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей», которые потом пытаются дестабилизировать ситуацию. «[Такие люди] есть в каждом регионе, они есть и у нас», — сказал Белозерцев. Эти провокаторы, по словам губернатора, вбрасывают ложную информацию, из-за чего «народ взрывается».



На сайте правительства Пензенской области опубликовано обращение губернатора, в котором он заявил, что «с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации». «Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной „карты“. Наша главная задача-защитить граждан и мы её выполним», — сказал губернатор, пригрозив распространителям фейковых новостей последствиями.

Напомним, 13 июня между жителями Чемодановки и представителями местной цыганской общины произошла массовая драка. Сельчане назвали виновниками конфликта цыган, которые якобы приставали к дочерям местных жителей и торговали наркотиками. Один из пострадавших в драке мужчин скончался в больнице, второй остается в тяжелом состоянии. На следующий день сотни людей перекрыли федеральную трассу М-5, чтобы не допустить прибытия в село цыган из других областей. В регионе был объявлен план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков.

Ранее Иван Белозерцев уже обращался к местным жителям, призвав их не мстить, а действовать в рамках закона. Также губернатор пообещал жителям Чемодановки, что полиция проверит всех приезжих в селе, а виновные в гибели мужчины будут наказаны. Уголовное дело по факту драки, первоначальное возбужденное по статье о смерти по неосторожности, было переквалифицировано на статью об убийстве. В качестве дополнительной меры, власти временно запретили розничную продажу алкоголя в Чемодановке и двух соседних населенных пунктах.

Накануне расследование дела об убийстве в Чемодановке было передано в Главное следственное управление СК РФ, а число задержанный увеличилось до 15 человек.