Кудрин обеспокоился социальным взрывом из-за бедности

Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал массовую бедность в России позорным явлением и допустил возможность социального взрыва по экономическим причинам.

«Конечно, у меня есть беспокойство. В последние годы уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 млн человек находится за чертой бедности, 70% наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети», — заявил Кудрин в программе «Познер» на «Первом канале», отвечая на вопрос ведущего об опасных последствиях падения уровня жизни граждан вплоть до социального взрыва.

По словам Кудрина, «бедность в России стала позором», поскольку в стране с таким уровнем ВВП на душу населения и постоянно растущими зарплатами, не должно быть такого числа бедных, в особенности в семьях. «Это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого нашего капитала», — добавил глава Счетной палаты.

В качестве меры, направленной на снижение бедности, Алексей Кудрин предложил выплачивать пособия на первого ребенка всем нуждающимся семьям. «Это решение принято только для тех, у кого родились дети с 2018 года, а вообще-то эта мера должна быть распространена на всех. Это наша забота, вот это надо сделать срочно», — отметил он.

Недавно Росстат объявил, что половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления и располагает доходами, позволяющими приобретать только еду и одежду. Почти 15% российских семей могут позволить себе тратить деньги только на еду, а оплата услуг ЖКХ вызывает у них затруднения. По данным ведомства, более половины россиян (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц. Чуть больше трети (37%) получают до 19 тысяч рублей, а каждый четвертый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей. Каждый восьмой россиянин (12%) пребывает за чертой бедности, получая не больше 10 тысяч рублей дохода.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан. Экономисты Высшей школы экономики и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ подсчитали, что в 2019 году реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение. Сам Кудрин в конце мая выдал прогноз, согласно которому российская экономика по итогам 2019 года не сможет вырасти выше 1%.